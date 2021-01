Mandous má v olomoucké brance konkurenci. Přišel „slovenský Buchta“

Necelé dva metry výšky, téměř metrák váhy, potetované tělo, holá hlava. Třikrát si promyslíte, jestli s ním chcete podstoupit souboj… Řeč je o slovenském brankáři Matúši Macíkovi, olomoucké posile z Ružomberku, jenž by měl nahradit dvojku Michala Reichla a výhledově i žádaného reprezentanta Aleše Mandouse. Macík připomíná Miloše Buchtu, který v Sigmě zanechal výraznou stopu. „Je to super kluk a zabiják, zvládne to,“ věří mu jeho bývalý kouč David Holoubek.

Zavítáte-li nyní na trénink Hanáků, budete si připadat jako v nedávné minulosti. „Slovenský Buchtič,“ usmívají se hráči i trenéři, když mají popsat nového gólmana Matúše Macíka. Podobnost s někdejší dlouholetou jedničkou je opravdu do očí bijící. Postava, stahování centrů, nebojácnost jít do střetu s protihráčem, skvělý reflex… Ale taky nohy – rozehrávka.

Ze Slovenska jdou zprávy, že právě konstruktivní způsob hry je Macíkovou jedinou výraznější slabinou, ostatně tak to většinou bývá v případech takových brankářských somatotypů. Trenér David Holoubek, jenž s ním v Ružomberoku strávil úspěšný ročník 2018/19, si to však nemyslí.

„Je pravdou, že předtím to nohama nebylo úplně ono, ale my jsme ho do toho za ten rok strašně moc tlačili. A on v tom udělal velký progres, nebude to žádný průšvih,“ říká šéf reprezentační osmnáctky. „Samozřejmě od něj nečekejte kudrlinky jako od Koláře, i Mandy (Aleš Mandous) je v tom bombarďák, ale Matúš v tom fakt špatný není. Otázkou je sebevědomí a trenérovy pokyny.“

Právě na odchod zmíněného Mandouse, jenž je na radaru Slavie či Plzně, se Sigma pomalu připravuje. Výhledově. Nejdříve by měl Macík nahradit Michala Reichla, jemuž v létě končí smlouva, je možné, že někam zamíří už teď. Dál má Radoslav Látal v kádru dva mladíky. Sečteno – pro milovníka tetování a hip-hopu poprvé v kariéře kromě lepší soutěže i velká konkurence.

„V Ružomberku byl s Maslem a Kružliakem lídrem. Chtěli, aby fungovala kabina, v tom mi strašně pomáhal. Hodně pilný je v tréninkovém procesu i v přípravě před ním a po něm. Fotbalu dává úplně všechno, zbožňoval jsem ho. Je to hodný kluk, vizáž mate,“ popisuje Holoubek. „Na Slovensku měl jisté místo, teď budu sledovat, jak se vypořádá s konkurencí. Musí být připravený, aby ji zvládl, když Mandy třeba jednou někam půjde. A myslím, že to dá.“

První dny na Andrově stadionu Holoubkova slova potvrzují. Macík okamžitě zapadl, po první jednotce s novými spoluhráči plný úsměvů naskočil do auta ke krajanovi Lukáši Greššákovi, jenž rovněž nastupoval za Ružomberok. Žádný problém s aklimatizací urostlý pohodář mít nebude. Ani se skoky hroťákům pod nohy či sbíráním míčů v nebezpečných prostorech.

„Je to zabiják, nebojí se chodit do střetu s útočníky. Kontakt vyhledává, nic ho nebolí, do všeho vletí,“ potvrzuje Holoubek na adresu muže, jehož bratr Radovan je profesionálním hokejistou.

A ještě jedna novinka: klub ve čtvrtel ráno oficiálně oznámil návrat generálního partnera v podobě sázkové kanceláře Tipsport.