Šéf Sigmy: Od některých bych čekal lepší přístup. Co Houska a Mandous?

Generální partnerství s Tipsportem, které by podle informací iSport.cz mělo fotbalové Olomouci přinášet cca jeden milion korun ročně , bylo ve čtvrtek oficiálně stvrzeno. Jaké má Sigma plány na jaro? „Chtěl bych se pohybovat kolem čtvrtého nebo pátého místa,“ říká sportovní manažer klubu Ladislav Minář. Řešit v posledních dnech musel zejména přestup Šimona Falty do Plzně .

Bylo to složité rozhodování?

„Do minulého týdne se o žádném odchodu neuvažovalo, protože jsme všichni věděli, že příprava bude krátká. Nepředpokládali jsme, že nějakého hráče přivedeme, ať už třeba na test. Kádr jsme nechtěli měnit. Pak však o Šimona projevily dva kluby zájem, jeden ho chtěl od léta, ale Plzeň do toho vstoupila razantně a byla ochotna splnit podmínky Sigmy i hráče. Domluvili jsme se i bez ohledu na to, že nemáme náhradu. Bylo to korektní jednání, rychlá a neočekávaná akce během třech dnů.“

Nahradit ho nebude jednoduché...

„Každý je nahraditelný – někdo víc, někdo míň. Zásah to je, protože Šimon byl hráč základní sestavy, i když občas v ní nebyl. Je to zkušený ligový hráč, takže nám vzniká určitý handicap. Budeme se snažit, abychom jednoho krajního hráče aspoň na jaro přivedli. Zatím náhradu nemáme, uvidíme, jak se o šanci poperou naši mladí. Třeba Šíp. Ale platí, že chceme přivést hráče, aby byl kádr početně širší na těch dvacet zápasů plus pohár.“

Podobným případem jako Falta je i David Houska, s ním to vypadá jak?

„Nevím, jaká by to musela být nabídka, abychom to udělali v tomhle období. Muselo by to hraničit s tím, jako by měl třeba ještě smlouvu na rok a půl. To se zatím neděje, žádné takové signály nejsou. Dobře víte, že já nikdy nenechávám jednání na poslední chvíli, někteří však chtějí změnu. Není to u nich o finančních podmínkách, oni to v Sigmě nemají o penězích. Jsou tu od žáků, chtějí změnit prostředí.“

Pomůže vám k zisku nějaké posily nové partnerství s Tipsportem?

„Spolupráce je na rok a půl, určitý budget tam je, ale nemáme z toho pocit, že okamžitě za to přivedeme třeba dva hráče.“

Matúš Macík z Ružomberoku už v Olomouci nicméně je. Že by příprava na odchod Aleše Mandouse?

„Kdybychom měli přemýšlet tak, že v létě odejde Mandous, museli bychom přivést ještě jednoho gólmana. S Reichlem jsme taky seděli a jednali, ale u něj je to specifické, že je brankář. Hráči se dostávají do hry víc, tady byl dlouho Miloš Buchta, Rajchy byl dvojka. Dostal šanci, ale nepovedl se mu zápas s Českými Budějovicemi, šel tam Mandous a je tam dodnes. Rozumím mu, že chce změnu. Řekl mi, že smlouvu neprodlouží, takže jsem odpověděl, že jsem nucen hledat brankáře. Po jednáních s Ružomberkem jsme došli k dohodě, že Macíka uděláme už teď. Zbývá ho jen zaregistrovat, uvidíme, jestli to stihneme do Slavie. Pokud by Michal prodloužil smlouvu, nikoho jsme nepřivedli. Mandous zatím nikam neodchází, Sigma jasně deklarovala, že v tomto termínu nebude s nikým jednat. Pokud bude něco zajímavého v létě, můžeme jednat. V tento moment se ale může stát, že tady budeme mít do léta o jednoho brankáře navíc, pokud si Reichl nic nesežene.“

Přetlak jste na podzim měli i v obraně, kde netradičně na lavičce vysedávali zkušení borci jako Beneš, Vepřek nebo Sladký. Byl jste v tomto ohledu pod tlakem jejich stoupající nervozity?

„Znervózněli všichni ti kluci, protože byli zvyklí hrávat. A teď z toho z různých důvodů vypadli, ať už zraněním či konkurencí. Nemyslím si, že máme až takové profíky jako někde v zahraničí, kde to hráči asi berou jinak. Tady ta trpělivost není taková. Na druhou stranu je to dobře, protože pokud by hráč byl spokojený, že nehraje, tak by bylo něco špatně. Od některých bych však opravdu chtěl cítit profesionálnější přístup. Vždycky jim říkám: „Co kdybys byl gólman? Vzpomeňte loni na Reichla, který začal dobře, ale pak po jednom zápase vypadl a už se tam nedostal.“ Zato hráč má teď pět střídání na to, aby naskakoval. Oni mají nějaký věk, debatujeme s nimi, ale chybí mi od nich pochopení situace. Finální rozhodnutí je stejně vždycky na trenérovi.“

Jaké cíle kladete týmu pro jaro? Uhrát evropské poháry, abyste od Tipsportu dosáhli na bonus?

„Rozehrané a postavené je to výborně, ale můžete pokazit jeden dva zápasy a jste úplně jinde. Pak to třeba bude velká šichta se na špici dotáhnout. Mužstvo však kvalitu má, i přes ty neskutečné ztráty jsme na tom slušně. Otázkou je, jak do toho vstoupíme. Chtěl bych se pohybovat kolem čtvrtého nebo pátého místa. Bylo by špatně říct něco jiného a skončit desátý. Pokud ta šance je, určitě se o to pokusíme.“

K tomu bude potřeba, aby se vám rozstříleli útočníci. Jak to vypadá s Radičem a Yunisem?

„Pevně věřím, že Radič bude lepší. Trenéři říkají, že jde nahoru, vidí ho v tréninkovém procesu. Na Maltě dostával prostor, ale ukáže nám to až liga. Na začátku nechytal vůbec tempo naší soutěže ani tréninku, ve Slovinsku to asi bylo jiné. Pak přišel covid, vypadl z toho, měl ten přesun k nám hodně náročný. Uvidíme na jaře. A Kuba? V posledních čtyřech utkání dal dva góly, stouplo mu sebevědomí. Dělal pro to maximum, pomohl mu mentální kouč. Ale jsou to jen vlaštovky. Bude mě to těšit, až to potvrdí v sedmdesáti procentech jarní části. Takhle mě těší, že k nějakým bodům pomohl, ale už je tady dlouhou dobu. Nemůžu udělat závěr z pár zápasů. Má veškeré předpoklady, aby tahounem byl.“

I Florent Poulolo se v tomto ohledu jeví výborně.

„U něj je to komplikované tím, že přišel z třetí španělské ligy, potřeboval aklimatizaci. Navíc mluví jen francouzsky a španělsky, proces v komunikaci bude trvat. Ale fotbalově zapadl rychle. Až se kluk zaklimatizuje ještě víc, může být ještě daleko lepší. V téhle fázi nás absolutně nezklamal.“

Počítáte ještě vůbec s Milanem Kerbrem?

„Zatím to není dobrý. Jeho zdravotní stav nám momentálně vůbec neumožňuje, aby s ním trenér mohl počítat aspoň do nominace. Nedaří se nám ho dostat do pohody, nedokážu říct, kdy se to zlepší.“