Sparta řeší absence. Kotal: O sestavě na Baník máme jasno, ale...

V neděli vstoupí do druhé části sezony. A pro Spartu to nebude snadný start. Před bitvou na horké půdě ostravského Baníku totiž počítá absence ve svém kádru. A není jich málo… Krátká příprava na uzdravení dlouhodobých marodů nestačila, další zranění hráči navíc přibyli. A to ještě přijdou na řadu testy na COVID-19.