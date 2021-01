Baník má být dominantní! Brabec o trenérech, posilách i Stronatim

Jsou to dva roky, co Václav Brabec naposledy poskytl deníku Sport exkluzivní rozhovor. Na soustředění v Turecku se tehdy Baník připravoval na jaro coby třetí tým tabulky. Trenérem byl Bohumil Páník, kabině šéfoval Milan Baroš, góly připravoval Robert Hrubý, nejvíc jich střílel Dame Diop a přestupy dojednával Marek Jankulovski. Od té doby se toho dost změnilo…

Bavil vás Baník a fotbal v roce 2020?

„Nemůžu říct, že mě nebavil, protože bych tím shodil práci všech hráčů, trenérů a vůbec každého, kdo se o Baník v roce 2020 nějakým způsobem staral. Ale všichni samozřejmě velmi dobře víme, že tohle byl nejen pro Baník, ale vůbec pro fotbal velmi smutný rok. A to nemluvím o tom, o čem bych měl mluvit především – že to byl rok, v němž se lidé báli o své zdraví, o své blízké a řada lidí v důsledku toho, co zemi postihlo, o své blízké také přišla.“

Předpokládám, že nejvíc ze všeho vyhlížíte návrat fanoušků na tribuny, protože ti jsou emočním motorem vašeho fotbalového byznysu.

„Pokud jde o Baník, tak samozřejmě. Pro žádný jiný klub v Česku neznamenají jeho fanoušci tolik, co znamenají pro Baník. A to, že Baník hraje a oni u toho být nemohou, mi právě v případě našeho klubu přijde jako z nějakého absurdního filmu. Hrozně moc mi naši fanoušci v ochozech chybí.“

A s fanoušky samozřejmě souvisí finanční příjmy, zvlášť v Ostravě. Jaký dopad má aktuální krize na ekonomickou kondici vašich firem a jak se to dotklo Baníku? Hráči prý stále mají snížené výplaty o několik procent.

„Pokud jde o mé firmy, ano, také jich se současná krize nějakým způsobem dotkla, ale mnohem těžší zásah dostal Baník. Přišli jsme o peníze ze vstupného. V případě Baníku velmi zásadní položka. Jak už asi víte, také město Ostrava už vzhledem k očekávaným nižším příjmům do městské kasy avizovalo snížení dotace směrem do akademie Baníku.“

Ano, škrtlo pro sport pětadvacet milionů.

„Navíc řada našich partnerů nám oznámila snížení finančního plnění, někteří z nich skončili s podporou Baníku úplně. S tím vším je Baník nucen se vypořádat a jeden ze způsobů, kterým tak činí, je fakt, že hráči i všichni zaměstnanci šli se svými platy do konce sezony o pár procent dolů. Vážím si toho, že to v Baníku všichni přijali a vzali jako symbol sounáležitosti s klubem a jako fakt, že tímto způsobem i oni mohou Baníku v těžké době pomoct.“

Souvisí se šetřením novinka sportovního úseku v podobě využívání datového skautingu? Jinak řečeno: má být tato analytická metoda nástrojem k tomu, aby nedocházelo k přestupovým omylům, vyhozeným penězům, protože doba je zlá?

„Datový skauting je vymoženost doby, která umí přispět k dotvoření celkového obrazu hráče, o kterého se klub zajímá. Nelze se spoléhat jen na tuto metodu a zároveň je nesmysl tuto možnost nevyužít, jestliže je k dispozici. To nemá se šetřením a současnou ekonomickou krizí cokoli společného. Vy také nevyužíváte nové technologické možnosti ve své práci proto, že je krize, ale proto, že se chcete posunout.“

Prý jste se však alespoň částečně zalepil letním prodejem šestnáctiletého Samuela Grygara do Interu Milán.

„Do Baníku jsem už investoval takové finanční prostředky, že není možné bavit se o tom, jestli jsem se jedním prodejem, byť zajímavým, třeba jen částečně, jak vy říkáte, zalepil. V případě Samuela Grygara nešlo o to, jestli se zalepím, nebo nezalepím, ale o to, že jsme jeho prodej do Interu Milán vyhodnotili jako všestranně zajímavý. Šlo nám zejména o to, aby Samuela nepostihl podobný osud jako řadu mladých nadějných hráčů, kteří odejdou v podobném věku do velkého klubu, tam se nechytí a svou fotbalovou kariéru už nikdy pořádně nenastartují. Došli jsme k závěru, že Samuel je už ve svém věku taková osobnost, že má na to se ve velkém fotbalovém světě prosadit a svůj talent opravdu prodat. A že by byla škoda tomu nepomoci. On sám byl ostatně nastaven tak, že do Interu odejít chce, stejný názor zastávali i jeho rodiče.“

Kolik za něj Italové dali?

„Sumu si samozřejmě nechám pro sebe. Můžu vás ujistit, že závratná není, na druhou stranu se jedná o nejvýnosnější přestup za dobu, po kterou jsem v Baníku. Což je ale dáno i tím, že za mé éry klub mnoho hráčů neprodal. Spíš naopak. Pokud se ale Samuel prosadí, bude z toho postupem času dále zajímavě těžit i Baník.“

Nicméně asi na tom s penězi i přes dotační škrty města nejste tak špatně, když jste si dovolili odmítnout patnáctimilionovou nabídku s dalšími bonusy za Patrizia Stronatiho od Puskáse…

„Baník ani v současné situaci není klubem, který by musel své hráče za každou cenu prodávat, třebaže se jedná o hráče za několikamilionové odstupné.