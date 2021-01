Pulkrab: Nostalgie byla, v Liberci jsem zažil nejlepší sezonu

Už je tomu dva a půl roku, co Matěj Pulkrab válel v dresu Liberce. Až teď ale útočník Bohemians poprvé naskočil od začátku U Nisy jako soupeř, specifický „debut“ navíc oslavil gólem, který nakonec zápas dotáhl k remíze (1:1). „Nostalgie proběhla hlavně po cestě, když jsme přijížděli do města. Vzpomněl jsem si na první ligová kola na severu,“ pousmál se.

Teprve podruhé jste bodovali na hřišti soupeře, je remíza vzhledem k průběhu odpovídající?

„Přijeli jsme s vědomím toho, že nás čeká těžký soupeř a také že se nám nedaří. Začátek – a v podstatě celá první půle – byly z obou stran zbytečně nefotbalové, nakonec jsme dostali gól z ojedinělé akce soupeře. Ve druhé půli jsme ale začali hrát po zemi a kombinovat, sbírali jsme odražené míče… Vlastně si ani nevybavuji žádnou vážnější šanci domácích, nenakopávali jsme míč nazdařbůh, což nám dost pomohlo. Nakonec jsme mohli pomýšlet asi i na vítězství.“

Podmínky včetně závějí sněhu a minus sedmi stupňů technické hře zrovna nepřály, co?

„Počasí bude náročné dlouhou dobu, to všichni víme. Pro mě šlo spíš o takovou nostalgii, připomněl jsem si, co jsem v Liberci kdysi pokaždé začátkem jara prožíval. Vrátil jsem se tři roky zpět do doby, kdy jsem se Slovanem začínal první jarní kola. Jiné to asi nebude ani na Bohemce, hřiště vydrží pár minut... Ale žádná hrůza, všichni to mají stejné.“

Takže liberecké vzpomínky i po třech letech znovu ožily?

„Určitě. Nastoupil jsem U Nisy od té doby jen jednou, když jsem dostřídával se Spartou, od začátku jsem ještě nehrál. Už tu znám jen spíš pár lidí okolo ze zámezí klubu, hráči se rychle točí a už zbyli v týmu asi jen tři, se kterými jsem hrál. Nostalgie na mě dopadla, hlavně když jsme do města přijížděli. V hlavě jsem si o tom přemítal, zažil jsem ve Slovanu z osobního hlediska nejlepší sezonu kariéry. Ale jak jsme přijeli na stadion, opadlo to, vše probíhalo spíš cestou.“

Bylo v kabině téma, že nastoupíte proti Jhonu Mosquerovi, který v létě zamířil za zvláštních okolností do Liberce?

„Musím říct, že vůbec. Připravovali jsme se na něj jako na dobrého a nebezpečného hráče soupeře, nikdo se tím nezaobíral. Bylo to jeho rozhodnutí a pro nás není žádoucí se na to dál soustředit. To by ničemu nepomohlo, musíme se na to povznést."

Co vyrovnávací gól? Gólman Filip Nguyen dvakrát předtím skvěle šance vychytal, na vaši střelu ale nestačil...

„Měli jsme roh po šanci Davida Puškáče, gólman předvedl krásný zákrok. Ale poslední minuty to do vápna létalo, cítil jsem, že by mohl padnout gól. I předtím jsme měli po standardkách závary. Tentokrát si znovu skvěle naběhl David, Nguyen vyrazil míč přímo na mě a já ho dal jen do brány.“

Takže nakonec dobrý rozjezd jara?

„Jasně, máme bod zvenku, i když to s námi nevypadalo dobře. Vyrovnali jsme. Musíme dál bojovat, vážit si remízy v Liberci, což je tým hrající o poháry, stabilizovat se a vozit od soupeřů body dál.“