Breiteho gól Slavii neublížil: Chyby se nabalují, místo přerušení penalta

Jak velkou ranou pro vás bylo, že jste dostali v prvním poločase dva góly po penaltách?

„Spíš je horší, že dáme gól na 1:0, potřebujeme hru trochu rozkouskovat a za dvě minuty si necháme dát branku z penalty. Udělali jsme chyby, které se nabalují. Místo toho, abychom akci přerušili, dojde to až k penaltě.“

Přitom trenér Radoslav Látal vás při oslavě vedoucí branky nabádal, ať si hlavně následujících pět minut pohlídáte, ať zůstanete koncentrovaní. Bylo to tak?

„Jo, jasně. Když jsme byli v hloučku, přiběhl za námi. Ale to musí přijít už od nás. Na hřišti jsme byli zkušenější hráči, musíme si to pohlídat. My si ale necháme dát za dvě minuty gól z penalty. To je prostě špatně.“

Jak jste penaltové situace viděl?

„Nevím. U první prý byla ruka, ale to nechci hodnotit, od toho jsou jiní. Rozhodčí písknul dvě penalty, tak byly. Spíš bych se zaměřil na to, že uděláme dva fauly, než abychom rozebírali, jestli penalta byla, nebo ne.“

Doufali jste, že Slavia bude na začátku jara zranitelnější?

„Nevím, jestli zranitelnější. Slavia je kompaktní, strašně špatně se proti ní hraje. Přijeli jsme sem s tím, že je budeme nahoře napadat, což se nám dařilo. Vedli jsme, ale pak přišly ty penalty.“

Z vaší aktivity vyplynul i gól, který jste vstřelil, že?

„Ano. Dobře jsme napadali. Z toho to i vzniklo. Šli jsme do dobrého presinku, získali jsme balon. Ten se ke mně odrazil, pak už jsem šel sám na bránu.“