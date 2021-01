Jarolím: Od Malínského čekám dravost a góly. Proč chyběli Takács a Řezník?

Na levém kraji obrany kmital Dominik Preisler, vepředu prokazoval svou dravost navrátilec z hostování v Jablonci Tomáš Ladra, ve středu hřiště se slušně jevil Samuel Dancák, byť byl v závěru utkání po druhé žluté kartě vyloučen. Režisérem byl Milan Jirásek, který však po pětatřiceti minutách střídal. „Cítil sval, udělal dobře, že nedohrával na sílu. Snad to nebude nic dramatického,“ informoval Jarolím. O poločase kvůli zdravotním problémům odstoupil i stoper David Šimek.

Místo Jiráska naskočil matador Marek Matějovský, který se vrátil po roce, kdy laboroval s poraněnou achilovkou. Dal gól na 1:1. „Vyřešil to perfektně. Ukázal, že mužstvu má pořád co dát,“ pochvaloval si boleslavský stratég.

Mladá Boleslav - Brno: Matějovský technicky poslal míč k tyči, 1:1

Kádr neměl kompletní. Nejzvučnější akvizice, které v zimě do města automobilů zamířily, ještě nejsou fit. V průběhu druhého poločasu se ukázal alespoň křídelník Tomáš Malínský, host ze Slavie. „Byl s námi prakticky jen dva dny, moc se toho udělat nedalo. Je to typ rychlého hráče. Než šel do Slavie, byl schopný se prosazovat i střelecky. Očekáváme od něj dravost, góly a asistence,“ upozornil Jarolím.

Defenzivní univerzál Ladislav Takács, jenž dorazil s Malínským z Edenu, zatím doléčuje zranění kotníku. „Potrvá to asi ještě deset až čtrnáct dní,“ podotkl kouč Boleslavi. Pravý obránce Radim Řezník, který ve středočeském celku hostuje z Plzně, chyběl kvůli koronaviru.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 60. Matějovský Hosté: 39. Pernica Sestavy Domácí: Šeda – Douděra, D. Šimek (46. Jakub Klíma), Křapka, Preisler – Jirásek (36. Matějovský), Dancák – Graiciar (82. Michal Škoda), Budínský (C) (62. Malínský), Ladra – Jiří Klíma. Hosté: Šustr – Jakub Šural, Dreksa (C) (46. Záhumenský), Pernica, Jan Moravec – Štepanovský, Vaněk (78. Texl), Pachlopník (67. Bariš), J. Sedlák, A. Fousek (75. Šumbera) – Fila (67. Hladík). Náhradníci Domácí: Diviš, Túlio, Klíma, Malínský, Škoda, Matějovský, Pech Hosté: Floder, Bariš, Hladík, Šumbera, Hlavica, Texl, Záhumenský Karty Domácí: Dancák, Dancák Hosté: A. Fousek Rozhodčí Ondřej Ginzel – Jiří Kříž, David Hock Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Brno 1:1. Trefili se Matějovský a Pernica

Mladá Boleslav - Brno: Před gólem Ladry se míč dotkl ruky Křapky, gól neplatil Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Mladá Boleslav - Brno: To je posila! Pernica hlavou otevřel skóre, 0:1