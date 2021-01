Plzeňské trápení: Čermákův drn i utopený Kayamba. Co s Hruškou?

Z posledních devíti zápasů urvali pouhé dvě výhry, za uplynulé tři duely získali jediný bod a nevstřelili branku. Plzeň nezvládla nakopnout motory ani na startu roku 2021. Remíza 0:0 v Příbrami znamená další velmi nepříjemnou ztrátu. Viktoria zabředla do pořádné krize a zatím stále marně hledá cestu ven ze současné šlamastyky. Recept nenašla ani na družinu vedenou legendárním Pavlem Horváthem. Co ukázal nedělní duel v Příbrami?

Čermákův penaltový drn

Běžela 87. minuta, Plzeň po všech peripetiích dostala možnost mrazivý podvečer v Příbrami rozhodnout. Na penaltový puntík si postavil míč Aleš Čermák, který nedlouho předtím orazítkoval hlavou břevno. Hráč s vytříbenou levačkou na sebe vzal odpovědnost, problém ale řešil ještě dřív, než kopl do míče. Kolem penalty byly značné nerovnosti, pro klíčový okamžik nic příjemného. Čermák si balon pečlivě srovnal, rozběhl se... A zamířil úplně mimo branku, možná i kvůli drnu na trávníku. „Že jsem před penaltou dělal nějaké opičky, to k tomu patří. Je to to jediné, co gólman může udělat, snažit se střelce nějak rozhodit. Asi se mi to povedlo,“ culil se příbramský gólman Ondřej Kočí, nejlepší muž utkání.

Příbram - Plzeň: Čermáka rozhodil drn! Při penaltě totálně minul bránu