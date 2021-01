Výhra, ale naše hra se mi nelíbila, zlobil se Kotal. Chválil Vitíka

Sparta přidala v Opavě druhý gól poté, co si míč do vlastní sítě srazil domácí Tomáš Čvančara • Pavel Mazáč / Sport

Jeho svěřenci splnili základní cíl, na hřišti Opavy vyhráli 3:0. Trenér Sparty Václav Kotal přesto nemohl být spokojený. A to ani v nejmenším. Letenští totiž na trávníků posledního týmu FORTUNA:LIGY herně propadli. Nedařila se jim výstavba hry, neklapala mezihra, vázla kombinace. Až na výbornou efektivitu a další kvalitní výkon mladého stopera Martina Vitíka bylo prakticky všechno špatně. „Taky se mi to nelíbilo. Hráči si musí uvědomit, že s tímhle výkonem bychom proti kvalitnějším soupeřům těžko uspěli,“ zlobil se zkušený kouč.

Vyhráli jste sice o tři góly, ale předpokládám správně, že s ohledem na mizerný výkon nejste vůbec spokojený?

„Máte pravdu, mně se ta hra taky nelíbila. Ale je třeba vidět, že vždycky hrají dvě mužstva. Soupeř byl důrazný, my jsme chtěli kombinovat odzadu, spoustu míčů jsme ale ztratili nepřesnými přihrávkami. Prohrávali jsme souboje, měli jsme špatný výběr místa. Můžeme být rádi za tři body, ale výkon dobrý nebyl.“

Čím si to vysvětlujete? Oproti zápasu v Ostravě bylo kvalitní hřiště, o poznání lepší počasí...

„Jak říkám, je to i otázka soupeře. Opava hrála velmi důrazně, nám tenhle styl fotbalu moc nesedí. Když vidíte, že jedním z nejlepších hráčů na hřišti je mladý Vitík, tak je něco špatně. Snažíme se s hráči pracovat, ale není to jednoduché, protože se z různých důvodů často mění sestava. To nás ale vůbec neomlouvá.“

Utkání mělo prakticky po celou dobu stejný průběh. Proč jste nedokázali na vývoj hry zareagovat?

„My jsme chtěli kombinovat, bohužel každá třetí akce skončila buď prohraným soubojem nebo lacinou ztrátou. Soupeř dobře napadal, nedal nám prostor, nedokázali jsme se s tím vyrovnat.“

Už v poločase jste střídal Adama Karabce, nebyl jste spokojený s tím, jak ve středu hřiště kooperoval s Bořkem Dočkalem a Michalem Sáčkem?

„Plán byl takový, že Karabec bude s Dočkalem tvořit hru. V prvním poločase jsme ale byli pod tlakem, proto jsme ofenzivnějšího Karabce stáhli a nasadili defenzivnějšího Pavelku. Opava hrála jednoduše, dostávala míče k naší šestnáctce, byla důrazná. Hraje o život, nic nám nedala zadarmo. My jsme udrželi druhou nulu v řadě, to je důležité. Hráči si ale musí uvědomit, že s tímhle výkonem bychom proti kvalitnějším soupeřům těžko uspěli.“

Potěšil vás alespoň Vitík, jenž navázal na velmi solidní výkon z Ostravy?

„Patřil k nejlepším. U těchto mladých hráčů je velmi důležité, že se nebojí. Vitík chodil do soubojů, vyhrával je, jeho hra vynikla. Bohužel se nám nedařilo zakládat útoky kombinací, tam je to i otázka odvahy hráčů. Nikdo nechce udělat chybu. Hráči to ale musí vzít na sebe, jiná možnost není.“