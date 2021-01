Zorvan o vyloučení Kingueho: Je mi 24, kritiku si nesmím dovolit

Taková ztráta asi zamrzí, vždyť v první půli jste vedli a hru kontrolovali.

„První poločas jsme byli jasně lepší. Soupeře jsme zaskočili, vůbec nevěděli, jak se do nás dostat. Žádnou větší šanci neměli. Naopak jsme si my vytvářeli možnosti, dali gól. Hra se pak vyrovnala, ale co my pak nabídneme soupeři…“

Myslíte chyby spoluhráčů, třeba vyloučení Kingueho?

„Nebudu tady střílet do nikoho z vlastního týmu. Je mi 24 let, tohle si nesmím ani nechci dovolit. Máme jasně stanovený plán od trenérů. S Plzní máme bod, tady jsme ho chtěli potvrdit a měli jsme k tomu nakročeno. Pak předvedeme červenou kartu, penaltu. Jsem z toho hrozně nasr… Kdybychom aspoň bod vyválčili, abychom se dostali výš ze sestupových pozic. Když takový zápas nezvládneme, to je těžké.“

První ligový gól v kariéře má asi trochu hořkou příchuť. Bylo čekání na první trefu dlouhé?

„Pozitivní pocit z gólu těsně po zápase nemám, pachuť toho výsledku je ohromná. Časem to určitě docením, byl to můj první gól.“

Čekal jste na něj 30 zápasů. Schytával jste v kabině, že při svém ofenzivním pojetí jste se pořád netrefil?

„Určitě to občas zaznělo, máme dobrou partu. Naposled jsem se trefil ve druhé lize a předtím to bylo právě proti Budějovicím, tak jsem doufal, že by to mohlo zase padnout. Trvalo to fakt dlouho a jsem za to rád a vděčný. Musím poděkovat všem nejbližším, co mě podporují. Bohužel to k ničemu nevedlo.“

České Budějovice - Příbram: Zorvan chtěl z dálky překvapit Drobného u přední tyče

Platnost gólu musel ještě posvětit až verdikt VAR. Byl jste hodně v napětí, jak to dopadne?

„Věděl jsem, že domácí tam něco reklamovali. V první chvíli jsem vůbec nepočítal s tím, že by neplatil. Až když jsme stáli na půlce a rozhodčí komunikoval s VAR, tak jsem znejistěl.“

Při gólové situaci jste prošel po levé straně až k brankové čáře, odkud jste balon poslal na branku. Jednalo se o střelu nebo jste hledal nabíhajícího Hájka?

„Mířil jsem mezi nohy. Ne, dělám si srandu, chtěl jsem to jen napálit a naštěstí to tam padlo. Gólmana bych z toho určitě nevinil.“

Měli jste výborný vstup do zápasu. Bylo záměrem překvapit domácí tým nečekanou aktivitou?

„Bylo to tak. Trenér vymýšlí perfektní taktiky. Když se jich držíme, jsme úspěšní. Povedlo se to naposled s Plzní, teď to taky poločas vycházelo. Je to těžké, když hrajeme o deseti, pak soupeři darujeme zbytečně penaltu. Musím říct, že Budějovice mám rád, je to sympatický tým, ale v tomhle utkání jsem jim výhru nepřál.“

Bylo alespoň malou výhodou, že jste měli k dobru přestávku, v níž mohl trenér tým připravit na oslabení?

„Bylo to fajn v tom, že jsme se mohli vydýchat a vyslechnout taktické pokyny. Změnili jsme systém hry a vlastně do penalty tam Budějovice neměly žádnou větší šanci.“