Musíme přidat! Hrát takto dál, nemůžeme vyhrávat, věděl Juliš

Situace před vaším gólem nebyla úplně přehledná. Co přesně mu předcházelo?

„David (Moberg Karlsson) to dobře nastřelil, já jsem tam dal trochu intuitivně nohu. Ani nevím, čím jsem to dal. Kluci mi říkali, že patou, ale to si nemyslím. Spíš to šlo přes špičku. Hlavní je, že to tam propadlo a šli jsme brzy do vedení.“

Potěšilo vás, že jste opět mohl naskočit na hrotu právě s Karlssonem?

„Jasně, začalo to dobře. Třetí minuta, David měl asistenci, já gól. Ale pak to nebylo vůbec ono.“

Čím si tak mizerný výkon vysvětlujete?

„Opava byla soubojová, agresivní, přehrávala nás. Byl to těžký zápas, hráli dobře. Je vidět, že jim jde o všechno. My jsme se s tím nebyli schopní šedesát minut poprat. Po druhém gólu jsme se trochu uklidnili a dohráli to. Určitě ale máme na to, abychom hráli mnohem lépe.“

Stane se tak už v neděli proti Mladé Boleslavi?

„Musí. Sice jsme vyhráli 3:0, ale ten výkon byl takový, že bychom s ním dlouhodobě nemohli být úspěšní. Musíme hodně přidat. Pokud bychom dál hráli takhle, tak vyhrávat nemůžeme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 3. Juliš, 73. Čvančara (vl.), 90. Plavšić Sestavy Domácí: Fendrich – Březina, Didiba, Žídek (C) – Mondek (87. Hrabina), Tiéhi, Hellebrand, Nešický, Helešic (46. Kania) – Lukáš Holík (84. Dedič), Čvančara (84. Juřena). Hosté: Nita – Vitík, Plechatý, Hancko – Vindheim, Sáček, Karabec (46. Pavelka), Dočkal (C) (78. Souček), Matěj Hanousek – Juliš (78. Kozák), Moberg Karlsson (64. Plavšić). Náhradníci Domácí: Digaňa, Večerka, Řezníček, Hrabina, Juřena, Kania, Dedič Hosté: Souček, Pavelka, Minčev, Kozák, Plavšić, Heča Karty Domácí: Helešic, Březina, Hellebrand Hosté: Vitík Rozhodčí Julínek – Dobrovolný, Dohnálek Stadion Stadion v Městských sadech, Opava

