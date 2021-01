Čvančara: Je málo, říct si, že jsme hráli se Spartou dobře. Co Opavě chybí?

Přišel hostovat do Opavy, aby hrál. To se mu plní, na hrotu se snaží. Jenže ani Tomáš Čvančara (20) góly do Slezska nepřinesl. Zatím. Proti Spartě měl pár náznaků šancí, nakonec si však zapsal jen vlastní branku. K vzteku. „Výsledek vůbec neodpovídá předvedené hře. Minimálně bod jsme si zasloužili,“ tvrdil talent z Jablonce po smolné porážce 0:3.

Herně jste určitě nebyli horší. Přesto jste prohráli 0:3. Proč?

„To ani nebyly šance, z čeho dala Sparta góly. První ve třetí minutě po centru a patičkou. Hezký, ale…Pak si dám vlastňák a třetí padl na konci, když jsme dotahovali. Mrzí nás to. Jsme zklamaní.“

Co ten váš vlastní gól po rohu a Hanckově hlavičce?

„Vůbec nic jsem neviděl. Proběhli přede mnou dva spoluhráči, ještě tam byl Hanci (Hancko). Odrazilo se mi to od stehna do brány. Bohužel.“

Chyběl vám hodně zraněný Tomáš Smola?

„Určitě. Smolič je bojovný, byl by hodně cítit. Na druhou stranu si musíme říct, že potřebujeme ty balony do šestnáctky dostat. Ať máme jakéhokoliv útočníka. Když tam nepřijde míč, těžko budeme dávat góly. Před zápasem nám ještě vypadl trenér. Bylo to nešťastné, ale celou dobu s námi byl v kontaktu. Třeba přes FaceTime. Nevidím to jako větší problém. Víme, co máme hrát. Všechno nám zopakoval druhý trenér.“

Zklamala vás Sparta?

„To nemůžu říct. My jsme naopak hráli velmi dobře. Sparta se snažila hrát na protiútoky. Jak už jsem říkal, minimálně remíza by tomu slušela víc.“

Hráli jste líp než minule se Zlínem?

„Už to mělo lepší tvář. Ale stále je co zdokonalovat. Chybí tomu finální fáze. Výborně se dostaneme před pokutové území a pak si to začneme obehrávat. Přijde mi, že postrádáme dravost jít za gólem a chtít vyhrát. Je to hezké naoko, ale my potřebujeme body. Za mě je málo, říct si, že jsme hráli dobře se Spartou.“

Jak to vidíte s udržením v soutěži?

„Všichni jsme věděli, že bude těžké se zachránit. Ale soupeři jsou hodně blízko. Není tam větší propast, že bychom se měli klepat. Jednoznačně musíme vyhrávat. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale pro nás budou důležitější zápasy s týmy ze spodku tabulky než se Spartou. Ta dnes musela a my jsme mohli.“

