Plzni chybí stopeři, otazník je u Limberského. Guľa zkoušel změny

Lukáš Hejda a David Limberský, klíčoví borci v plzeňské obraně, odstoupili kvůli svalovým problémům hned v prvním ostrém zápase roku 2021 v Příbrami. „Prognóza u Lukáše Hejdy je trošku na delší dobu, to je pro nás nepříjemné. U Davida je to mnohem příznivější, uvidíme v nejbližších dnech, jestli bude až tak příznivá, že by mohl naskočit do zápasu,“ přiblížil zdravotní stav svých defenzivních opor trenér Adrian Guľa.

Kádr se mu bortí v nejhorší dobu. Plzni do středu obrany zbývají kapitán Jakub Brabec a stoper Filip Kaša, kteří spolu dohrávali duel U Litavky. Oba zápas zvládli a přispěli k nule vzadu, vzhledem k absencím dalších hráčů je prakticky jasné, že vyběhnou v základu i proti Pardubicím.

Viktoria v zimě uvolnila na hostování zkušenou dvojici Luděk Pernica (Zbrojovka Brno) a Radim Řezník (Mladá Boleslav). Na stoperu mohou naskočit mladíci z akademie Josef Koželuh (18) a Václav Míka (20), oba zatím bez ligových zkušeností.

Prostor konečně dostane Filip Kaša, který po příchodu ze Žiliny čekal osm měsíců na pořádnou šanci. „Jsem rád za jeho výkony. Je podstatné, aby konkurenční prostředí, které tady je, nebylo jen na oko, ale aby bylo skutečně silné. Aby nám hráči, kteří dostanou prostor na jakoukoliv část zápasu, byli schopní pomoct,“ zdůraznil Guľa.

Na pravém kraji obrany zůstane Milan Havel, jemuž odpadla konkurence po odchodu Radima Řezníka. Na levou stranu se buď vrátí David Limberský, spíš ale naskočí Jan Kovařík. Trenér Guľa zmínil, že tento post zvládne i zimní posila z Olomouce Šimon Falta. Zdravotní problémy dlouhodobě sužují Matěje Hybše, který měl původně tlačit na Limberského. Osmadvacetiletý hráč ale zasáhl do utkání naposledy 30. května 2020 ještě v dresu Liberce proti Českým Budějovicím.

Guľovi se citelně zužuje výběr, ve chvíli, kdy nutně potřebuje sbírat body, jde o extrémně nepříjemnou situaci. Dlouhodobě zraněný je reprezentant Jan Kopic, do tréninku se po komplikacích při návratu z Afriky teprve pomalu zapojuje Adriel Ba Loua. V Příbrami ze zdravotních důvodů nehráli ani Jean-David Beauguel a Miroslav Káčer.

Do zápasu s Pardubicemi kvůli kartám nezasáhne nešťastník Aleš Čermák. „To, že Čermi neproměnil v Příbrami penaltu, nemění nic na jeho roli a důležitost pro mužstvo. Návrat Pavla Šulce a konkurence ostatních hráčů ve středové formaci znamenají, že nepotřebujeme jít do extrémních změn co se týká rozestavení, i když jsme jiné rozestavení zkoušeli. Věřím, že na jeden zápas Čermiho nahradit zvládneme herně a hlavně výsledkově,“ přál si Guľa.

Viktoria už nemá kam uhnout, pro výtah z nedůstojné deváté příčky v tabulce nahoru potřebuje vítězit. „Důvěřujeme našemu procesu. Hráči si musí věci z tréninku přenášet do zápasu. Sice se to teď neprojevuje, ale musíme v tom vydržet, zlomit to vítězstvím, góly a zvrátit naši situaci,“ pravil Guľa, jehož mohou další ztráty rychle stát místo na střídačce.

