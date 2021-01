Fantiš o podrážděnosti Baníku: Koukal jsem. Furt se hádali, Fillo mě trefil

Jeho pád po střetu s Martinem Fillem v šestnáctce vzbudil vášně. V táboře Zlína pozitivní, neboť Tomáš Poznar z následné penalty vyrovnal na 1:1. Hráči Baníku však soptili. Měli za to, že Antonín Fantiš (28) faulován nebyl. „Trefil mě do čelisti,“ přísahal.

Věděl jste, co bude následovat po vašem souboji s Martinem Fillem v šestnáctce?

„Byl jsem si celkem jistý…Dostal jsem se před Filla a cítil jsem, že mě trefil do čelisti. Nevím, jestli loktem nebo rukou. Ale zasáhl mě do obličeje. Říkal jsem si, že by to penalta být měla.“

Neskočil jste pak zbytečně okatě na trávník?

„Nevím, jak to vypadalo…Šlo o to, že jsem se už šteloval, jak zakončím. Možná jsem to spíš neustál koordinačně. Možná mě rozhodil ten úder do obličeje. Šlo jen o to, jestli to bude na videu nebo ne.“

Jak se vám líbilo panenkovské provedení penalty v podání Tomáše Poznara?

„Klobouk dolů. To jsem opravdu nečekal. Je vidět, že si věřil.“

Přišlo vám, že je soupeř podrážděný?

„Taky jsem na to koukal. Furt se hádali, gestikulovali. Nevím, jestli je k tomu nabádali anebo to dělají furt. To je jejich věc. Tohle člověk nesmí tolik vnímat. Pak bychom se tam hádali jako blázni a nehrál by se vůbec fotbal. S Baníkem je to vždycky tvrdé. S tím jsme počítali a ani terén tomu nenahrával. Když si dáte balon kousek dál od nohy, hned dostanete ránu. V tomto utkání to platilo.“

Pomohla Baníku střídání ve druhém poločase?

„Dívali jsme se na videa. Musím říct, že De Azevedo je velice šikovný, má formu a jestli se nepletu, je nejlepší střelec Baníku. Hodně to zvedl. Všichni střídající hráči se hned dobře zapojili a pak nás mačkali. Ale nepamatuji si nějakou vyloženou šanci Baníku.“

Berete bod?

„V první půli jsme byli lepším týmem. Chytli jsme utkání tak, jak jsme chtěli. Bohužel jsme si dali vlastní gól. Ale když jsem viděl, jak hrajeme, věřil jsem tomu, že nějakou branku dáme. Mohli jsme tam toho dotlačit určitě víc. Ve druhém poločase nás Baník celkem zmáčknul, i když jsme paradoxně mohli dvakrát utéct. Kdyby si to dal Dramé na svou silnější levou nohu, možná by byl gól. Levou má dobrou. Nakonec je asi remíza zasloužená.“

Vy jste měl problém s ramenem. Nakonec jste se vrátil do hry brzy, ne?

„Měl jsem natrženou manžetu v rameni. Mezi lopatkou a tricepsem. Tři dny jsem nemohl zvednout ruku. Mám to zafixované a nějakým zázrakem mě to přestalo po týdnu bolet. První prognóza přitom byla tři týdny úplný klid. Ale jsem ready.“

Co říkáte na fanoušky hostů na kopci za brankou?

„Vždycky se na fanoušky Baníku těším. Jsou nejlepší u nás. Viděl jsem je tam. Byli i naši, takže paráda. Teď už jen, aby je pustili na stadiony jako dřív.“