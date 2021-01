Šťastný střelec Plzně Havel: Limba řval z tribuny, že je to gól

Je velká úleva po čtyřech zápasech zase vyhrát?

„Jo, vážně velká. (vydechne) Vyhráli jsme, hrozně jsme to potřebovali. Celý tým. Myslím, že do toho dáváme hodně, ale nebereme odměnu. Až teď proti Pardubicím.“

Velký tlak jste měli po celý zápas, nicméně branku jste vstřelili až v jednaosmdesáté minutě. Bylo to utkání o vysoké míře trpělivosti?

„Samozřejmě. Šlo o vydřené vítězství. Jakmile šli do deseti, bylo nám jasné, že ještě víc zalezou. Věděli jsme, že musíme být trpěliví, nějakým způsobem je otevřít a proměnit jednu ze šancí. Bohužel se nám to moc nedařilo, ale nakonec jsme se do jejich obrany dostali a zápas rozhodli. Máme vítězství, podruhé za sebou nulu vzadu. Je to moc důležitý.“

Vstřelil jste vítěznou branku, která nejprve nebyla uznána pro vaše ofsajdové postavení. Až po intervenci VAR došlo k přezkumu, jelikož v případě pardubického hráče šlo o tzv. vědomé hraní, čímž došlo ke zrušení ofsajdového postavení.

„Nebyl jsem si stoprocentně jistý, ale myslel jsem si, že balon se ke mně dostal od pardubického hráče. Tudíž jsem věřil, že to nakonec bude branka. Celá situace se strašně dlouho přezkoumávala. Byl jsem z toho už nervózní, ale nakonec jsem byl strašně rád, že gól platil. Jak říkám, moc jsme to potřebovali.“

Plzeň - Pardubice: Havel protrhl trápení! Míč po Tomlově přiťuknutí dostal do sítě, 1:0

U přezkumu jste asistoval. Chtěl jste se ubezpečit, že máte správný pocit?

„Trošku jsem rozhodčímu koukal přes ramínko a viděl jsem, že míč hrál jejich hráč a proto musí sudí branku uznat. Z tribuny na mě řval i Limba, že je to gól. To mě uklidnilo.“

Pomůže vydřené vítězství do dalších zápasů?

„Ano, jinak by to nemělo cenu. V sezoně jsme napáchali spoustu škod, od tohoto výsledku se musíme odrazit.“

V kabině jste netradičně řídil děkovačku. Jak vám to šlo?

„Odešel Luděk Pernica, který to měl na starosti, má trochu jinej hlas, než já. Trošku jsem to spletl, jsou tam těžký slova. Myslel jsem, že mi kluci víc pomůžou, ale malinko mě v tom nechali vykoupat.“

SESTŘIH: Plzeň - Pardubice 2:0. Trápení proti deseti ukončil v závěru Havel Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

V oslabení a s kombinovanou sestavou? Za bojovnost smekám, řekl Krejčí