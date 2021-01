Kotal si užil jubileum: Těší mě výkony Vitíka. Nita? Přeju si, aby zůstal

Po středečním utkání v Opavě jste byl z výkonu svého týmu hodně otrávený. Máte po Boleslavi lepší náladu?

„Určitě tam byl posun v tom, že jsme chtěli hrát odzadu. Ze začátku jsme měli problémy, ale pak se to zlepšilo. Od nějaké patnácté minuty jsme se dokázali dostat kombinací do útočné fáze. Škoda, že jsme v prvním poločase nedali gól. Hanousek měl vyloženou šanci, byly tam i další centry. Jsem hlavně rád za to, že jsme ve třetím utkání za sebou nedostali gól. Chceme hrát bezpečně odzadu, to se nám daří.“

Ani vstup do druhého poločasu vám nevyšel podle představ. Máte pro to vysvětlení?

„Boleslav hrála jedno utkání, my jsme měli v nohách už třetí zápas v osmi dnech. Určitě se na to nechci vymlouvat, ale kluci si stěžovali na únavu. Proto jsme už po hodině hry střídali tři hráče, Sáček toho měl dost. Samozřejmě, že ty vstupy nebyly ideální, ale důležité bylo, že jsme se z toho dokázali dostat. V závěru nás výborně podržel Nita, ale my jsme měli dost šancí na to, abychom přidali další branky.“

Nita se dostal do vynikající formy, v létě mu ovšem končí smlouva. Budete apelovat na to, aby v klubu zůstal?

„Já bych si přál, aby zůstal. Ale je to otázka filozofie klubu, tahle otázka by měla mířit spíš na sportovního ředitele. Nita na sebe vzal zodpovědnost, podává výborné výkony. To je pro nás v současné době strašně důležité.“

Proč jste se rozhodl nezařadit do základní sestavy Bořka Dočkala?

„Byla to reakce na zátěž, kterou jsme v posledních dnech měli. Máme širší kádr, někteří hráči toho odtrénovali víc, jiní kvůli různým problémům méně. To musíme brát v potaz. Pořád sestavu skládáme s ohledem na stav hráčů, nestalo se nám, že bychom odehráli dvě utkání ve stejném složení. Ale nedá se nic dělat, musíme se s tím vypořádat. Pro mě je rozhodující, že hrajeme mnohem zodpovědněji dozadu.“

Třetí zápas v rozmezí osmi dnů zvládl stoper Martin Vitík, i proti Mladé Boleslavi patřil k nejlepším. Těší vás, jak do ligy skočil?

(usměje se) „Je mu osmnáct roků. Nechci, aby kolem něj byla velká publicita. Je to výborný kluk, výborná povaha. Je skromný a především nedělá chyby. To je jeho nejlepší vlastnost. Nerad bych těmi slovy něco přivolal. Ale je opravdu silný v soubojích, což je na jeho pozici obrovsky důležité.“

Středočeši na vás vyrukovali v pro ně netradičním rozestavení se třemi obránci. Vnímáte, že takhle proti vám soupeři hrají stále častěji?

„Jasně, ale vždycky je otázka, jak to zvládneme my. Soupeř nás napadal, my jsme měli trochu problémy se zakládáním útoků, ale postupně se to zlepšilo. Kombinovali jsme docela dobře, z tohoto pohledu se hra dopředu zlepšila. Pořád ale máme výpadky. Třeba Karlsson střídá výborné okamžiky s takovými, které ani nejdou slušně popsat. Často vybíhá ze hry, pak chybí při zakládání útoků soupeře. Ale dal gól, pracujeme s ním. Taky byl nějakou dobu mimo, kondice je v jeho případě naprosto zásadní.“

Máte za sebou už třetí utkání po netradičně krátké pauze. Jak tenhle model zpětně hodnotíte?

„Nejdůležitější jsou covid a kvalitní hřiště, což teď o víkendu v Jablonci určitě nebylo. Pak to s fotbalem nemá moc společného. Vždycky by na něj měly být podmínky. U nás je zima složitá, je lepší, když se hraje v počasí, kdy nehrozí to, co bylo v Jablonci. Máme hodně týmů na severu, kde jsou s hracími plochami problémy. Na takovém hřišti hrozí zranění hráčů, ani úroveň fotbalu pak není odpovídající.“

Výhrou jste oslavil jubilejní 200. ligový zápas v roli hlavního trenéra. Vzpomenete si na ten úplně první?

„Bylo to v Hradci po postupu z druhé ligy, tehdy jsme myslím porazili Spartu 2:1. Trefil se Vašek Pilař.“

Změnila se nějak za tu dobu vaše fotbalová filozofie?

„Ta se moc nemění. Neustále zdůrazňuju, že fotbal je hlavně práce. Je to o pohybu s míčem. Osobně si stojím za tím, že důležitější je výběr místa. Až potom balon. Výběrem místa si vytváříte pozici pro převzetí míče, pro další kombinaci. Neustále se snažím hráčům vysvětlovat, že důležitý je pohyb bez míče. I my s tím máme problémy, někdy je to o pohodlnosti jednotlivců. Pak je taky důležitá rychlá kombinace. Když je pomalá, vyspělý soupeř stačí vykrývat jednotlivé prostory.“

