Vitík ve stopách Hložka. Mohl skončit i ve Slavii, kdy potřeboval usměrnit?

Sparta přidala v Opavě druhý gól poté, co si míč do vlastní sítě srazil domácí Tomáš Čvančara • Pavel Mazáč / Sport

Ve tváři se mu zračí nevinný klukovský výraz. Za volant smí teprve od čtvrtka. Na hřišti to ale metá bez slitování, čerstvě osmnáctiletý Martin Vitík zvládl v úvodu jara hned tři ligové duely. Co zvládl, on v nich přímo nadchl. Usadil se v sestavě Sparty a je další ukázkou toho, jak se v posledních letech rozžhavily linky na trase Strahov - Letná. Věděli jste ale, že mohl skončit ve Slavii? V zamčené části článku mimo jiné najdete i Vitíkovo srovnání s vrstevníky podle dat.

Co rok, to jeden přesun z vyhlášené mládežnické akademie do áčka. První stopy vyšlapal na jaře 2019 Adam Hložek, o rok později ho následoval Adam Karabec. Nyní je na tahu Martin Vitík. Během pár dnů si střihl duely v Ostravě, Opavě a doma s Mladou Boleslavi. Vždy odehrál plných devadesát minut. Vždy patřil k nejlepším hráčům na place. „Je skromný a především nedělá chyby. To je jeho nejlepší vlastnost. Je opravdu silný v soubojích, což je na jeho pozici obrovsky důležité," chválil ho po posledním představení trenér Václav Kotal.

Sparta si tenhle přesun pečlivě chystala. Už delší dobu totiž bylo evidentní, že Vitík má našlápnuto. S fotbalem začínal v rodném Berouně, kde má mladé kopáče na starosti jeho táta. Následoval přesun do Tempa. Malého pražského klubu, který se však těší skvělému renomé v práci s mládeží.

„S Tempem byla vždycky velice dobrá spolupráce. Viťase jsme sledovali delší dobu a viděli v něm určitý potenciál. Zaujal nás svojí postavou, na svou věkovou kategorii měl výborné somatické předpoklady. Hned mě trkla jeho fotbalovost a herní myšlení,“ vzpomíná trenér sparťanské devatenáctky Jan Kopáňko, který Vitíka vedl právě během jeho působení ve strahovské akademii.

Sparta? Slavia?!

Letenští si mladého Martina několikrát otestovali přímo na trénincích. Prověřovali jeho dovednosti, zároveň zkoumali i charakterové vlastnosti. A před sezonou 2017/2018 rozhodli: chceme ho.

Tak snadné to ovšem nebylo. Tehdy čtrnáctiletý klučina totiž zaujal na více adresách. „Rozhodoval se mezi Spartou a Slavií. Nabídky měl z obou