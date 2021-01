Vzali jsme body konkurentovi, radoval se Kozel. Chválil Stronatiho

Bylo to tentokrát hodně o kvalitní defenzivě? Liberec měl deset rohů, lítalo vám to tam...

„Byl to zásadní předpoklad úspěchu. Se Slováckem, které hraje podobně jako Liberec, jsme měli problém s nakopávanými míči a dobíráním těch druhých balonů. Na to jsme se soustředili. Soupeř měl výškovou převahu, ale jak osobkáři, tak Zio ve vzduchu zase kraloval. Důležité bylo, že se nám podařilo brzo vstřelit branku, která nás trošku uklidnila. Pak jsme mohli hrát naši hru.“

Konečně jste dali gól ze hry, navíc ho vstřelil útočník...

„Jsme rádi, že ho vstřelil Tomáš Zajíc. On ví, že je to jeho náplň práce. Předcházela tomu výborná střela Stronatiho, útočník má pak většinou instinkt, že byl první u odraženého míče. Trefil to.“

Baník - Liberec: Stronatiho parádní bombu dorazil do sítě Zajíc! 1:0

Pomůže mu to? A jak se vám líbil herně?

„Víme, že jeho největší síla je v tom, že si tyhle míče v šestnáctce umí najít. Na to, aby se prosazoval víc, bychom potřebovali víc situací ve vápně. V poli samozřejmě rezervy má, ale není to jednoduché. Míč je většinou ve vzduchu, terén neprospívá kombinaci.“

Co říkáte na dalekonosnou ránu Stronatiho hned na začátku, po které padl gól? Zkouší to takhle i na tréninku?

„S koncovkou máme obecně problém, neustále hráče vyzýváme k tomu, aby zakončovali i ze střední vzdálenosti. Jsem za to rád, protože když nevystřelíte, nedáte gól. Zio umí vystřelit, taky už to ukázal. Přesně si nevybavuji zápas, ale jednou vystřelil snad ze čtyřiceti metrů těsně nad břevno. Tohle bychom od hráči chtěli.“

Baník - Liberec: Holzerova rána zpoza šestnáctky se zvedala nad břevno

Co tyhle body znamenají v boji o Evropu?

„Posunuly nás v tabulce zase o trošku výš, jsme v kontaktu s ostatními. A hlavně jsme body vzali hlavnímu konkurentovi. S Libercem jsme na jaře dvakrát u nich neuspěli, proto si tohoto vítězství velmi vážíme.“

Co se dělo v závěru mezi střídačkami?

„Je to vždycky jen nějaká reakce na některé situace. Tady konkrétně to byl střet Jirky Fleišmana s Mosquerou. Myslím, že během utkání se to stává.“

SESTŘIH: Baník - Liberec 1:0. První jarní ostravská výhra, zařídil ji Zajíc Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 5. Zajíc Hosté: Sestavy Domácí: Laštůvka (C) – Fillo, Svozil, Stronati, Fleišman – Jánoš, Daniel Tetour (84. Kaloč) – de Azevedo (70. Ndefe), Kuzmanović (90+3. J. Pokorný), Holzer (84. Potočný) – Zajíc (70. O. Šašinka). Hosté: Knobloch – Koscelník, Jugas, Chaluš, Mikula (C) – Pourzitidis (59. Mara), M. Sadílek, Karafiát (74. Faško) – Pešek, Rabušic (59. Rondić), Mosquera. Náhradníci Domácí: Budinský, Mena, Pokorný, Kaloč, Ndefe, Potočný, Šašinka Hosté: Nguyen, Šulc, Rondić, Faško, Mara, Fukala, Michal Karty Domácí: Fleišman, Kuzmanović, Kaloč Hosté: Rabušic, Karafiát, Pourzitidis, Mosquera Rozhodčí Julínek – Dobrovolný, Bureš Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice

Baník - Liberec: Fleišmanova zblokovaná rána skončila na boční síti