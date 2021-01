Hoftych: S Baníkem to mělo grády. Gól? Stronati je někdy dřevák, ale teď...

Vaše hodnocení?

„Těžký, ale dobrý zápas. Hodně nahoru dolů, obě mužstva chtěla hrát, paradoxně to skončilo jen 1:0. Bylo tam hodně šancí, pološancí, mělo to grády. Dostali jsme gól z ojedinělé akce soupeře. Stronati krásně vystřelil, dorážka na hraně ofsajdu byla Zajícovi uznána jako gól. My jsme se pak tlačili dál do ofenzivy, měli jsme tam nespočet rohů, standardek, ale gól nepadl. Orazítkovali jsme jen tyč, měli jsme víc ze hry i šancí než soupeř. Aktivní jsme byli, chtěli jsme to otočit, bohužel nám nebylo přáno. Hráči odvedli maximum, předvedli dobrý výkon, ale nevyšlo to. Škoda.“

Přitom vstup jste měli dobrý...

„Výborný. Soupeře jsme hned zamkli k jeho šestnáctce, lítal tam balon za balonem. Inkasovaný gól byl takový náhodný. Krásná střela, vypadlý balon útočníkovi zpátky na nohu. Trošku nás to poznamenalo, ale pak jsme hned zase byli aktivní, rychlí směrem nahoru.“

Deset rohů je vysoké číslo, co tam chybělo?

„Trošku víc štěstí. Baník má výborné hlavičkáře, Svozil se Stronatim dokázali balony odvracet. My jsme tam měli několik závarů, odražených míčů, ale chyběla možná i agrese v šestnáctce.“

Co tyhle ztracené body znamenají v boji o Evropu?

„Neznamenají vůbec nic, momentálně se nebavme o Evropě. Máme šestnáct kol, ještě jich zbývá moc. Jsme ani ne v polovině, strašně to klame. Soutěž se teprve rozjíždí, nic nekončí.“

Kde byla chyba u gólu?

„Možná rychlejší vystoupení obrany a víc zkomplikovat střelu Patriziovi. Taky je to někdy dřevák a umí to kopnout do nebe, teď to trefil krásně. Tímto ho zdravím. (úsměv) Ale bylo to fakt štěstí Baníku. Zajíc to pak měl přímo na noze.“

Nezdálo se vám, že rozhodčí některé situace vyloženě otáčel proti vám? Třeba v závěru Fleišman...

„V Ostravě to bývá pro Liberec vždycky těžké, víc to komentovat nebudu.“

Co se dělo mezi střídačkami?

„S Lubošem Kozlem se známe dlouho, umíme se pohecovat. Jak jsem se s ním bavil před zápasem, tak i v pohodě po něm. Ale během zápasu jakékoli přátelství končí. To k tomu patří. Máme k sobě respekt, ale každý trenér vidí situace jinak. Málokdo se dokáže shodnout. Klasické štengrování.“