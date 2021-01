Rozbitý Zlín hrál proti Slavii o čest. Mladíci? Jinak to nešlo, řekl Páník

Sedm hráčů, z nichž většina patří do základu, mimo hru. Důvody? Tajemné. Evidentně náhlý atak nepřítele jménem COVID-19. „Interní záležitost,“ ucedil trenér Zlína Bohumil Páník, který musel proti Slavii (2:6) těžce improvizovat. A hlavně vlevo to hořelo. Na debutanta Tobiáše Slováka (19) byl Abdallah Sima velké sousto. Jenže ostatní mu nepomohli.

V sobotu proti Baníku (1:1) ještě měl Fastav sílu, vyvážené řady. Včera poslal Páník na hřiště jedenáctku, která spolu takhle nikdy nehrála. Tomu odpovídal začátek. V 17. minutě 0:3, při odchodu na pauzu 0:5. „Katastrofální poločas. Doufám, že se nebude opakovat,“ ulevil si záložník Marek Hlinka. Ani jemu utkání nesedlo jako jindy, ve středu hřiště měli domácí díry.

V poločase bylo v šatně dusno, kouč zvýšil hlas a upravil herní strategii. „Řekli jsme si, že hrajeme o svou čest. Museli jsme začít makat. Nechtěli jsme už dostat žádný gól,“ shrnul plán do druhé půle. Dařilo se to až do 89. minuty, kdy skóroval Petar Musa. „Výsledek mohl být lepší, šancí jsme měli dost. Ale na kdyby se nehraje,“ uvědomoval si.

Hromada absencí vyslala do boje mladíky v čele se Slovákem. Ten sice s týmem trénuje, ale dosud nastupoval jen ve třetí lize. „Dostal šanci a byl to pro něj dost ostrý start. Měl to hodně těžké. Nejen on, ale celý mančaft. Bohužel mu to asi nevyšlo úplně podle představ,“ poznamenal Hlinka. „Kluci hned chytli nejlepší tým v lize a bylo to znát. Byl to pro ně křest ohněm a v prvním poločase nás spálil. Nestíhali jsme hlavně levou stranu,“ viděl jasně kouč.

SESTŘIH: Zlín - Slavia 2:6. Kanonádu řídil Kuchta hattrickem

Jiné varianty po ruce neměl. I kdyby sáhl do klobouku s hráči na levou stranu, vytáhne Koláře se Slovákem. „Nedalo se to řešit jinak,“ ujistil Páník. Zkušený Róbert Matejov ještě není po zranění natrénovaný, ostatní borci patří na jiné pozice.

Ačkoliv vypadá skóre 2:6 děsivě, Zlín vpředu nebyl marný. Ukázal dobré věci, zejména duo Lamin Jawo-Tomáš Poznar. „Oba jsou to špičkoví hráči,“ pronesl uznale slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Ovšem efektivita byla na straně jeho party. Zatímco běhavý Jawo šance zahazuje, Jan Kuchta uklízí balony do sítě. „Rozdíl je v efektivitě a kvalitě koncových hráčů,“ podotkl Páník. „Jak to trefil Sima levačkou na dlouhou tyč, to se vidí málokdy. Slavia je vynikající,“ smekl.

Zlín - Slavia: Olayinkovu ránu do sítě tečoval Kuchta! 3:0 pro hosty

Zlín - Slavia: Neuvěřitelná trefa! Sima nádhernou utaženou trefou zvyšuje na 4:0