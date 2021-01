Nita sbírá nuly, rád by zůstal ve Spartě. Přijdou jednání, Vaclík je teorie

Čtyři nuly z uplynulých pěti zápasů, poslední inkasovaný gól ze hry 13. prosince. A k tomu fůra famózních zákroků. Nebýt Florina Nity, bodové konto Sparty by bylo o poznání skromnější. Jenže... Rumunskému brankáři po sezoně skončí smlouva, jeho budoucnost zůstává nejistá. To by se ovšem mohlo velmi brzy změnit. Podle informací portálu iSport.cz jsou obě strany nakloněny k prodloužení spolupráce. Pokud se nestane něco nečekaného, měl by Nita na Letné pokračovat.

Fanoušci Sparty mají v téhle otázce dlouhodobě jasno. Florin Nita je nejlepším gólmanem týmu. Měl by chytat. Nebylo proto překvapení, že po nedělní výhře 1:0 nad Mladou Boleslaví, kterou zkušený brankář podložil sérií vynikajících zákroků, vzali sociální sítě útokem.

„Už má Nita novou smlouvu?“ ptali se hromadně.

Ta otázka rozhodně je na místě. Třiatřicetiletý rodák z Bukurešti je totiž v pražském klubu smluvně vázaný jen do konce aktuálního ročníku. Teoreticky mu nic nebrání v tom, aby už během probíhajícího přestupového období podepsal kontrakt s platností od léta kdekoli jinde. Tak se ale dosud nestalo. A téměř určitě ani nestane. Podle informací webu iSport.cz totiž Nita preferuje setrvání v rudých barvách.

Společně s manželkou v tuzemské metropoli zakořenil. Ačkoli stále čelí jazykové bariéře, velmi dobře zapadl do kabiny. Mezi parťáky je oblíbený pro svou bezprostřednost i neustále dobrou náladu. Co je ovšem hlavní, znovu začal pravidelně chytat.

Jestliže konec minulé a začátek té současné sezony obhospodařoval sparťanskou branku Milan Heča, na začátku listopadu došlo k rošádě. Trenéři ukázali na Nitu, který tuhle šanci okamžitě zvedl ze země. V devíti ligových startech vychytal pět čistých kont, hlavně v posledních týdnech je znamenitý.

Sparta - Pardubice: Obrovská šance! Tomáše Čelůstku vychytal v úniku Nita

V neděli proti Mladé Boleslavi zachránil favoritovi tři body, když vychytal tutovku Dominika Janoška i povedenou ránu Tomáše Ladry. Činil se i předtím. V Opavě, ale třeba i na podzim s Pardubicemi. Ligovému nováčkovi doslova ukradl dobré tři góly.

S ohledem na Nitovu konzistentně vysokou výkonnost logicky přichází na přetřes otázka, co s Rumunem dál.

„Já bych si přál, aby zůstal. Ale je to otázka filozofie klubu, tahle otázka by měla mířit spíš na sportovního ředitele. Nita na sebe vzal zodpovědnost, podává výborné výkony. To je pro nás v současné době strašně důležité,“ prohlásil na adresu zkušeného gólmana hlavní trenér Václav Kotal.

V jakém rozpoložení se tedy obě strany aktuálně nacházejí? V případě Nity je to celkem jasné. Rád by zůstal. I hráčova agentura SPOCS Global Sports v čele s agentem Pavlem Zíkou je připravena okamžitě usednout k jednacímu stolu.

Sparta se s vědomím toho, že jí Nita nikam „neuteče“, rozhodla vyčkat na úvod druhé poloviny sezony. Ten balkánského chlapíka v rukavicích zastihl ve stejně dobrém rozpoložení, v jakém končil podzim.

Je proto velmi pravděpodobné, že i Letenští v nejbližší době vyšlou jasný signál, že Nitu nadále chtějí mít v kádru. „Jednání o další spolupráci by se mohla rozjet v únoru či březnu,“ prozradil zdroj blízký pražskému klubu. Nepředpokládá se při tom, že by mohly nastat nějaké závažnější překážky.

Paralelně s tím rudí monitorují i situaci kolem Tomáše Vaclíka. Reprezentační jednička se v minulosti nechala opakovaně slyšet, že by se jednou do Sparty ráda vrátila. Zájem by byl jistě i na straně klubu, ale v tuhle chvíli jsou to spíš teoretické úvahy. Žádný kontakt na tohle téma neproběhl, tím spíš, když brankář Sevilly v uplynulých týdnech léčil zraněné koleno. Navíc není jasné, zda by na návrat do Čech slyšel už v letos v létě.

Směrem do budoucna může být Vaclíkův comeback do Sparty určitě téma, teď je však podstatná přítomnost. A tu podle všeho představuje Nita.