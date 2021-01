Poznarův start řeší LFA. Na Baník vyrukoval po zkrácené karanténě

Precedentní novinka, nebo porušení pravidel? Ligová fotbalová asociace řeší podle informací deníku Sport start zlínského Tomáše Poznara v sobotním utkání proti Baníku, kterému z penalty vstřelil vyrovnávací gól na konečných 1:1. Jde o to, že klíčový útočník mančaftu trenéra Bohumila Páníka nastoupil dřív než po desetidenní karanténě, kterou měl absolvovat po pozitivním testu na COVID-19. LFA zatím, stejně jako Zlín, celou záležitost nechce komentovat.

Až do soboty pro ligové hráče i členy realizačního týmu platila rovnice, že pozitivní výsledek testu na koronavirus automaticky znamená desetidenní karanténu. Nyní by mohl nastat zlom. Alespoň to tak vidí některé kluby, které nucenou pauzu nerady, ale příkladně dodržovaly.

Kapitán Zlína Tomáš Poznar šel totiž do zápasu s Baníkem po kratší době, nakonec oproti původním předpokladům vynechal jen duel v Opavě. A vzduchem se line otázka, zda jde o sympatickou novinku umožňující naději pro pozitivní, nicméně bezpříznakové muže.

„Nebývá to obvyklé. Před Opavou jsem měl pozitivní test, přitom jsem necítil žádné příznaky a hlavně kolem mě nebyl nikdo nakažený. Proto jsem šel v pondělí na další testy. Byl jsem negativní. I tak jsem byl oddělený od zbytku mužstva. Nechtěli jsme nic podcenit. Byl jsem v jiné kabině, s hráči jsem se ve vnitřních prostorách vůbec nestýkal. S kluky jsem byl jenom venku, navíc na určitou vzdálenost. Po druhém negativním testu jsem šel hrát. Bylo to hektické, nic nepodceňuji. Není to sranda, ale nikoho jsem neohrozil. Myslím, že jsme postupovali správně,“ vysvětloval pak nepříjemný forvard po remíze 1:1, jež zařídil šikovně zahranou penaltou.

A právě tohle Poznarovo vyjádření, které mimochodem Zlín na svém webu (zřejmě pro jistotu) nepublikoval a záznam netradičně nevyvěsil ani na YouTube kanál, začala veřejnost zleva zprava rozebírat. Včetně ostravského klubu a následně i LFA, podnět se dostal k výkonnému řediteli Tomáši Bártovi.

„Věříme a spoléháme na kompetenci fotbalových orgánů, které tu od vymáhání sportovních pravidel jsou a na oprávněnost startů hráčů v zápasech dohlížejí. Zachytili jsme hráčovo vyjádření v tisku, ale sami nedisponujeme žádnými ověřenými informacemi, na jejichž základě bychom to mohli objektivně posoudit,“ zní odpověď Baníku.

Reakce Zlína? „Nebudeme se k tomu vyjadřovat, celá věc je interní záležitostí klubu.“

Komentovat nic nechce ani asociace, byť na včerejším zasedání její disciplinární komise podle informací deníku tento složitý případ rezonoval a bude se řešit i v dalších dnech. Probírat se budou všemožné okolnosti a detaily.

Pokud Poznar s celým Fastavem řešili vše v souladu s oficiálními pokyny a dokumenty hygienické stanice a laboratoří, není co řešit. Falešná pozitivita, chcete-li neplatný vzorek, by tu nebyl poprvé.

Problém by však mohl nastat například v případě samovolného ukončení karantény a přetestování bez štemplu „shora“, tím se LFA bude také zabývat. Zvláštní je i fakt, že dotazy deníku Sport všechny zmíněné strany poněkud znervózněly, medializace „kauzy“ je příliš nepotěšila...