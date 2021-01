Rozbor mládeže v Plzni: Šulc je obrovský talent. Kdo ochutná ligu?

Udělali hráči, se kterými jste hrál Ligu mistrů, znatelný progres?

„Každý mladý hráč má nějakou cestu, jak se dostat do dospělého fotbalu. Třeba Vitík, Hložek a Karabec ve Spartě skočili z mládeže rovnou do áčka. V Plzni prošli kluci trošku složitější cestou, třeba přes hostování ve druhé lize, pak v menších klubech v první lize. Teď jsem rád, že zúročili energii všech mládežnických trenérů v Plzni, kteří ji do jejich rozvoje dali, a v áčku naskakují. Mám radost, a mluvím asi za všechny mládežnické trenéry v Plzni, kterým zrovna Matějka se Šulcem prošli rukama.“

Proč se ve Spartě zmínění hráči prosadili hned, zatímco v Plzni mladíci dosud nedostávali prostor?

„Ve Spartě prostředí tolik neznám, nemůžu to úplně hodnotit, ale funguje to tam asi jinak. V Plzni je trend takový, že hráči nejdřív musí prokázat výkonnost v menším klubu, když to zvládnou, pak mají cestu do áčka otevřenou. Stejnou cestou šli Vláďa Darida i Michael Krmenčík, nakonec to oba dotáhli do reprezentace. Každý klub má svá specifika, v Plzni to zatím takhle fungovalo, je výborné, že Matějka se Šulcem se do áčka dostali.“

Jak vypadá spolupráce prvního týmu v Plzni s mládeží?

„Za mé éry byla snaha o komunikaci, trenéři a vedení chtěli mít přehled o tom, co se v akademii děje. Ať to byl dorost nebo žáci, snaha byla vědět, jaké hráče klub má. V momentě, kdy na pozici ředitele mládeže přišel Zdeněk Psotka (léto 2016), vypadala provázanost mezi mládeží a prvním týmem ještě lépe. Všichni věděli, v jakých týmech jsou talentovaní fotbalisté.“

Snažili jste se hrát podobným systémem jako áčko?

„Už během prvního angažmá Pavla Vrby v Plzni jsme s ním měli sezení. Snažili jsme se to přenášet do tréninků i zápasů, ale nenásilnou formou, nebylo to dané nic na sílu seshora. Spíš nás Pavel Vrba hodně ovlivnil a snažili jsme se to do našich týmů dostávat.“

Ovlivnila v Plzni úspěšná generace z posledních let, že se hráči z akademie do áčka nedostávali v takovém počtu?

„Určitě to mohlo být tím, také nejvyššími ambicemi, které Plzeň má. Tým tam dlouhou dobu fungoval úspěšně bez razantnějších změn, nebylo potřeba do toho zasahovat. Teď se doba trošku změnila, mužstvo dostává jinou tvář, zasahuje do toho i COVID-19. Faktorů pro nasazování mladších hráčů je hodně. Ale tou největší je generační výměna, je potřeba hledat mladší krev.“

Vnímal jste už před dvěma lety Pavla Šulce jako největší talent z ročníku, který jste vedl?

„Pavel Šulc je výrazný, ale nikdy nevíte, zda zvládne přechod z dorostu do chlapů. Prokázal odolnost, i když šel na hostování do Jihlavy, Opavy, Budějovic, nezabalil to a dneska si zaslouží, že v áčku je.“

Je hodně výjimečným typem hráče?

„Je to obrovský talent. Přeju si, aby šel výkonnostně ještě nahoru, pořád je v začátcích. Dovednostmi, rychlostí i myšlením, na hřišti je ochotný nechat úplně všechno. Tím je předurčen k ohromnému potenciálu. Může to dotáhnout k opravdu velkému angažmá.“

Stane se z Lukáše Matějky první útočník Viktorie?

„Už v dorostu patřil k nejlepším střelcům ligy. Musí být zdravý, pak má předpoklady k tomu, aby áčko táhnul. Trenéři si ho proto v týmu nechali, věří mu a vidí v něm alternativu do budoucna. Potenciál má určitě taky.“

Proč se zasekl vývoj Tomáše Kepla, který v plzeňské mládeži platil za velký střelecký talent?

„Přechod mezi mládeží a dospělými Pavel Šulc zvládl lépe než Tomáš, který se zatím neprosadil. Ale třeba na něj ještě dojde později.“

Liga mistrů? Markantně jsme se posunuli

Stane se lídrem defenzivy Tomáš Míka, který dělal úspěšnému ročníku v Plzni kapitána?

„Spolu se Šulcem to byly největší fotbalové naděje v týmu, který jsem v mládežnické Lize mistrů vedl. Míka zatím nemá zkušenost s prvoligovým ani druholigovým fotbalem, nastupoval pouze ve třetí lize za plzeňské béčko. To hraje velkou roli, může to u něj trvat déle, než u hráčů, kteří už do dospělého fotbalu vklouzli někde jinde jako třeba Šulcík na hostováních. Vašek si musí na šanci počkat, ale do budoucna to může být také velký hráč.“

Co obránci Robin Hranáč a Josef Koželuh, kteří se dostali do nominace na zápas s Pardubicemi?

„Robin do Viktorie přišel z Domažlic až v šestnácti letech, tím měl trošku hendikep vůči hráčům, co v Plzni byli už od žáků. Věřím, že i on se v dospělém fotbale může uplatnit. Koželuh je z těch hráčů, o kterých jsme mluvili, nejmladší (18 let, ročník 2002). Pravidelně jsem ho netrénoval, myslím, že za nás v mládežnické Lize mistrů odehrál jen jeden zápas. Neznám ho tolik ani po charakterové stránce.“

Dočká se v Plzni šance brankář Dominik Sváček?

„Sváček by měl v dospělém fotbale odchytat jednu, dvě sezony někde jinde. Také si myslím, že za Plzeň jednou chytat může, ale zatím neměl možnost to předvést ve chlapech. Zůstává v kádru jako druhý, třetí gólman a neukázal se v menším klubu. Taková cesta by ho do brány áčka mohla jednou dovést.“

Líbí se vám trojice Pfeifer, Čihák, Hlavatý, která hostuje v Pardubicích?

„Hlavatý do Plzně přišel až v dorosteneckém věku, pak hrál za juniorku a následně šel do menšího klubu ve druhé lize, kde byl na očích, dostal vysokou minutáž a prosadil se. Ze Sokolova odešel do Pardubic a tam naplno ukázal své dovednosti. Dneska je jeden ze základních stavebních kamenů Pardubic, má obrovský potenciál. Zatímco Dominik Sváček čeká na šanci ve velkém klubu, on šel opačnou cestou hostování. Může nastat situace, že se vrátí do Plzně a řekne si o místo.“

Prosadí se devatenáctiletý Šimon Gabriel, který na jaro zvolil hostování v Teplicích?

„Je mladý, ročník 2001, v Teplicích nastoupil v obou jarních zápasech. Zvolil cestu přes první ligu, v Boleslavi toho na podzim tolik nenahrál. Přes zajímavý klub ve druhé lize, který dobře pracuje s hráči v tréninku a rozvíjí je, může být zajímavější cesta, než naskočit hned do ligy a v zápasech nedostávat takový prostor.“

Jak berete kariéru Patrika Hezoučkého, který podepsal ve druholigovém Vyšehradu?

„Hodně ho brzdila zranění, už když přišel do Plzně. Tolik toho neodehrál, cesta v jiném prostředí je asi jediná možná, jak by se do dospělého fotbalu mohl dostat a ještě do něj víc promluvit. Pracoval jsem s ním jeden rok, měl nízkou minutáž, téměř pořád byl mezi zraněnými.“

Naváže tahle generace hráčů na Limberského a spol., kteří v Plzni vyhrávali tituly?

„Tým ročníku 2000 v Plzni patřil k nejlepším, měřítkem byla pro nás mládežnická Liga mistrů. Poprvé jsme si ji vyzkoušeli před šesti lety a totálně vyhořeli (podzim 2013), před dvěma lety znovu a ta konfrontace byla pro nás mnohem příznivější. To naznačuje, že tihle hráči mohou být hodně silní a ligu zvládnou. Myslím, že Pavel Šulc nebude jediný, kdo ligu z tohoto ročníku ochutná.“

Kdo by mohl ještě zaujmout?

„Jsou tam Václav Svoboda a Jonáš Vais, oba ročník 1999, co na podzim hráli v Příbrami (Vais v zimě přestoupil do Budějovic). Zajímavé jméno je i Jakub Selnar (hostování v Jihlavě), ten s námi také hrál mládežnickou Ligu mistrů. Už se prosadil v dospělém fotbale, má za sebou Sokolov, Pardubice a teď Jihlavu, potenciál pro plzeňský tým ještě ukáže.“

Posunula se Plzeň v práci mládeží?

„Určitě se to zvedlo materiálně i vznikem klubové a regionální akademie, o hráče je velice dobře postaráno. První účast v Lize mistrů (2013/14) nám dala nějakou informaci, začali jsme pracovat na tréninkovém procesu, abychom se zlepšili. O čtyři roky později byl vidět markantní posun.“

MLADÍ ODCHOVANCI V KÁDRU PLZNĚ Dominik Sváček (23 let), brankář, 1 start v lize (2016/2017) Robin Hranáč (21 let), obránce, 16 zápasů v ČFL Josef Koželuh (18 let), krajní obránce, 8 startů v ČFL Václav Míka (20 let), stoper, 10 zápasů v ČFL Pavel Šulc (20 let), záložník, 32 zápasů v lize (JIH, OPA, CEB, PLZ), 3 góly, 3 asistence Lukáš Matějka (23 let), útočník, 9 zápasů, 1 gól (při hostování v Budějovicích) MLADÍ HRÁČI PLZNĚ NA HOSTOVÁNÍ V PRVNÍ LIZE Šimon Gabriel (19 let), obránce, 6 startů v lize (2 Teplice, 4 Mladá Boleslav), hostování v Teplicích do června 2021 Michal Hlavatý (22 let), záložník, 9 zápasů, 1 gól, 1 asistence, hostování v Pardubicích do června 2021 Lukáš Pfeifer (21 let), křídlo, 12 zápasů, 1 gól, hostování v Pardubicích do června 2021) Filip Čihák (21 let), obránce, 6 zápasů, 1 asistence, hostování v Pardubicích do června 2021, Václav Svoboda (21 let), krajní obránce, 11 zápasů, 0+0, hostování v Příbrami do června 2021 Dominik Janošek (21 let), záložník, 73 zápasů, 2 góly, 6 asistencí, hostování v Boleslavi do června 2021 Jonáš Vais - přestup do Budějovic, na podzim hostování v Příbrami, 20 zápasů v lize

SÁZKAŘSKÉ TIPY: Baník zaskočí Plzeň, kolik gólů přinese šlágr Slavie s Jabloncem?

Havel po vítězném gólu: Bylo štěstí, že jsem si to dal do skluzu

V oslabení a s kombinovanou sestavou? Za bojovnost smekám, řekl Krejčí