Proč se v Boleslavi nehrálo? Ještě horší hřiště než v Jablonci, říká sudí

Když válčil v minulém kole Jablonec s Příbramí na sněhu, zdevastované hřiště pak vypadalo jako oraniště. Především pro trávníkáře to musel být děsivý pohled. Hrací plocha v Mladé Boleslavi byla ušetřena. Byla zasněžená, a kdyby se hrálo, nedopadla by o moc lépe než ta v Jablonci. Možná i hůř. Utkání Středočechů s Olomoucí však rozhodčí s delegátem odložili, náhradní termín se našel rychle, mezi boleslavskými paneláky by se mělo hrát hned v úterý 2. února od 15 hodin.

„Při rozhodování jsme určitě brali v potaz i poslední zápas v Jablonci. Troufám si říct, že tady je trávník ještě v horším stavu,“ vysvětlil v rozhovoru pro ČT hlavní sudí utkání Alex Denev. „Hrozilo by zranění hráčů i poškození hrací plochy,“ vyjmenoval arbitr hlavní důvody pro odložení duelu.

Původní plán, že by se ve městě automobilů ligové utkání uskutečnilo, se začal nabourávat od rána, kdy začalo hustě sněžit. Intenzivní příval bílých vloček neustával, vytápění běželo, ale požadovaný efekt nepřišel. Sníh ze hřiště nemizel, zůstával.

Správci stadionu se technikou snažili kousek hřiště odhrnout. „Jenže ta část byla po deseti minutách za nepřestávajícího sněžení zase zasněžená,“ dosvědčil Denev. Trávník byl navíc měkký, už samotný vjezd strojů by mu vůbec neprospěl.

Oba tábory byly se situací smířeny, všichni cítili, že nemělo smysl hrát. „Do posledních chvíle jsme byli připravení nastoupit. Fotbal by se ale měl hrát na zeleném, ne na bílém. Pak ztrácí kvalitu a je to spíš boj. Bylo by to dobré jako zimní liga Tatry Smíchov, která se hrála dřív. Ale takhle je lepší zápas odložit,“ přitakal pro ČT Boris Kočí, asistent domácího trenéra Karla Jarolíma.

Hanáci si udělali do středních Čech jen výlet, přijeli ve čtvrtek, přespali a kolem půl páté odpolední už zase byli na cestě do Olomouce. „Fotbal by se hrát nedal, na prvním místě je zdraví hráčů,“ poznamenal sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

On sám v minulosti působil v Boleslavi, mimo jiné tým i trénoval. „A to jsem nechodil na hlavní hřiště ani na předzápasový trénink, abych ho šetřil. Přece ho teď nezničíme,“ přidal Minář. Když Hanáci viděli, jak se přes den situace vyvíjí, uvažovali i o sobotním přátelském zápase s rezervou Slovácka. Logicky od této myšlenky upustili, když se dohodlo, že se bude hrát už v úterý.