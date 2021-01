Kučera: Bez posil nám hra fungovala lépe. Káral chybujícího Grigara

Jak si vysvětlujete takový průběh zápasu?

„První poločas byl v naší režii. Přežili jsme pár šancí Karviné, měli jsmě gólové příležitosti, nakonec jsme dva góly dali a trefili tyčku. Situace se vyvíjela dobře.“

To už ale neplatilo pro druhou půlku. Co se stalo?

„Počítali jsme s tím, že Karviná prostřídá a bude nebezpečná. Jenže náš přístup ve druhém poločase… Byli jsme bázliví. Nevím, jestli měli hráči strach o výsledek. Ztráceli jsme míče, pozdě dostupovali soupeře a o góly si koledovali. Podali jsme diametrálně odlišný výkon. Jsem hodně zklamaný z toho, že jsme ztratili dobře rozehraný zápas.“

Říkal jste, že konkurence v kádru vzrostla, ale na výsledcích se to zatím neprojevuje. Čím si to vysvětlujete?

„Souhlasím, zatím to nemá pozitivní účinek. V prosinci, kdy jsme vařili vody a sestavu lepili, nám to paradoxně fungovalo lépe. Nyní přišli noví hráči, zabudovávají se. Asi nás poznamenal zápas s Jabloncem, kdy jsme dostali pět branek. Do hlav hráčům ale nevidím. Hrát musí pořád stejně. Ne jen jeden poločas.“

Opět jen na lavičce zůstal Ruben Droehnle, jenž měl zacelit levý kraj. Co s ním je?

„Nemohou hrát všichni. Někdo musí sedět, někdo se nevleze do nominace. Ruben je na pozici levého beka a stopera. V prvním zápase jsme u něho viděli určité chyby. Byly znát jeho návyky z Francie. Musíme s námi a naší taktikou ještě sžít. V Lille byl zvyklý hrát libero, tady je spíš krajní bek. Jeho čas ještě nastane.“

Teplice - Karviná: Strašná Grigarova chyba! Propadlo mu Čmelíkovu bodlo, Tavares minelu využil, 2:2

Naopak s Martinem Macejem asi panuje spokojenost, že?

„Ano, střídali jsme ho kvůli zranění. Bylo riziko, že by se mu mohlo něco stát. Ale dobrým výkonem přispěl k prvnímu poločasu. Možná, že kdyby zůstal hrát, že ten druhý vypadal jinak.“

Hodně vám chybí David Heidenreich. Jak to s jeho návratem vypadá?

„Je to jedna z variant. David je po zranění. Na úterý jsme si naplánovali další přípravný zápas se Slavií, do kterého zasáhne. V tréninku už jede na sto procent.“

Za tři zápasy jste inkasovali už devět branek. To je obrovské číslo, nemyslíte?

„Je to strašně moc. Vždycky je to o chybách. Už nyní nad zápasem přemýšlím. Uvidíme, jak budeme reagovat v příštím zápase. Branek dostáváme hodně. Možná je to tím, že se nám obrana stále sehrává.“

Opět chyboval brankář Tomáš Grigar. Neuvažujete o tom, že byste dal šanci jednomu z dvojice Luděk Němeček, Jan Čtvrtečka?

„Přemýšleli jsme o tom už v týdnu. Proti Jablonci nás Grigy zrovna nepodržel. V Českých Budějovicích padl gól po jeho chybě. A v takovém zápase potřebujete, aby vám brankář pomohl. To se mu nyní nedaří. Budeme si to znovu rozebírat. Může se stát, že jeden z mladých brankářů dostane šanci.“