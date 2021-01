Zklamaný Krejčí po prohře: Nevytvořili jsme si jedinou gólovou šanci

Kde vězí příčiny prohry s Bohemians?

„Dostali jsme gól a sami jsme si nic nevytvořili. To se pak zápas těžko vyhrává. Florin (Nita) nás ještě zachránil při penaltě, dal nám šanci s výsledkem něco udělat. Měli jsme tam nějaké závary, ale čistou gólovou šanci jsme si nevytvořili, takže jsme s výsledkem nemohli prakticky nic dělat.“

Proč se vám nepodařilo vytvořit si větší šanci?

„Po vstřeleném gólu hráli Bohemians to, co umí, co jim je vlastní. Hráli z bloku, my jsme se ať už individuální, nebo týmovou kvalitou ke gólu nedostali. Nevytvořili jsme si pořádnou šanci. Pokud bychom věděli, čím to bylo, snažili bychom se to na hřišti změnit. Bohužel, nešlo to.“

SESTŘIH: Sparta - Bohemians 0:1. První výhru Klokanů po čtvrtstoletí zařídil Necid Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Chvílemi to vypadalo, že není komu přihrát. Vnímal jste to tak i na hřišti?

„Nevím, přišlo mi, že na konci zápasu jsme se snažili hru zjednodušit, chtěli jsme hrát míč rychle nahoru, protože bylo málo času. Navíc jsme věděli, že máme v útoku Libora (Kozáka), který umí vyhrát hlavu, aby to prodloužil a my se dostali k soupeři jednodušeji. Protože když jsme se pokoušeli o postupnou rozehrávku, nedařilo se nám. Neměli jsme ideální pohyb, každý jsme dělali něco jiného. Vzadu jsme třeba zůstávali ve třech a nahoře jsme pak měli šest nebo sedm hráčů. Občas jsme taky rozehrávali, když jsme to neměli připravené. Ale jak říkám, celý zápas od nás nebyl podařený, bylo to špatné, jednoznačně.“

V kontextu výkonů po zimní přestávce, je prohra určitým logickým vyústěním?

„V předchozích zápasech jsme ze všech šancí, které jsme si vytvořili, dali gól. Proti Bohemians jsme si vytvořili maximálně nějaké závary, z nich jsme gól nedali. Bohemians to výborně odbránili. Bez šancí se gól dát nedá. Nic jsme si nevytvořili, naopak jsme brzy inkasovali. A to soupeři hrálo do karet.“