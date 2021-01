Kotal po prohře: Chybí nám větší odvaha. V kabině problém necítím

V čem vidíte příčiny prohry s Bohemians?

„Špatně jsme do zápasu vstoupili, byli jsme málo důrazní, přitom jsme věděli, že Bohemians hrají důrazně. Dostali jsme gól, pak jsme se snažili, ale ani vyrovnat se nám bohužel nepodařilo.“

Delší dobu nejsou výkony ideální, byť jste sbírali body. Vždy je trochu otázkou času, kdy se to výsledkově projeví...

„Měli jsme osm střel na branku, sedmnáct celkem. V útočné fázi nám ale chybí klid, abychom si vytvořili stoprocentní příležitost. Dělali jsme i chyby v obranné fázi. Myslím ale, že i tak jsme mohli zápas zvládnout.“

Byli jste hodně na míči, kombinace ale působila pomalu, staticky, bez větší nabídky. Hodně přihrávek šlo dozadu. Viděl jste to stejně?

„To je náš dlouhodobější problém. Chybí nám větší odvaha hráčů odzadu. Hancko měl kolikrát možnost, aby míč vyvezl a vytvořil přečíslení, abychom soupeře překvapili. Naše kombinace byla ale pomalá, stereotypní. Když jsme mohli nacentrovat, tak k tomu nedošlo. Když chybí moment překvapení, tak těžko můžete dát gól.“

Je utkání důvodem k zamyšlení se, zda třeba nezkusit něco jiného, sáhnout například více do sestavy? Není tam třeba nějaký hlubší problém?

„Nevím, jaký hlubší problém máte na mysli. Pracujeme neustále stejně. Vraceli se nám hráči, někteří měli covid, jiní byli zranění. Konečně se nám vyprazdňuje trošku marodka. Bohužel jsme utkání s Bohemians nezvládli, ale nedělal bych z toho nějaký dlouhodobý problém. Samozřejmě důležité je vyhrávat, i když se vám třeba tolik nedaří. V předešlých zápasech, nebo minimálně s Mladou Boleslaví, jsme soupeře přestříleli. Protivníci proti nám hrají zodpovědně, z bloku, navíc když drží dobrý výsledek, jako Bohemians, kteří dali první gól, tak pak hrají na protiútoky a čekají. Vy při tvoření nějaké chyby uděláte, nechcete prohrát, tak musíte jít do rizika. Je to fotbal, soupeř dal gól, my ne. Příště musíme být efektivnější a nedělat chyby vzadu.“

Byl jste spokojen s nasazením hráčů a jejich touhou po vítězství?

„Už jsem o tom mluvil, v prvním poločase nás soupeř v nasazení a důrazu předčil. Neprosazovali jsme se v osobních soubojích. To byl hlavní důvod špatného vstupu do utkání. Když souboje nevyhrajete, tak pak těžko můžete něco vytvořit. Odzadu byla naše kombinace pomalá, čili chyběl i moment překvapení. Šancí bylo vyhrávat souboje vepředu, což se nám nedařilo, nebo mít trpělivost a konstruktivně hrát odzadu, tam to zase bylo pomalé. Pořád jsme příležitostí měli ale dost. Pokud by Krejčí dal gól místo tyče, mohlo se to vyvíjet jinak. To je ale kdyby.“

Jaké jste dával pokyny do závěru utkání, když šel na hřiště Libor Kozák? Přestože byl v útoku, hodně rozehrávek bylo nakrátko a míč se do vápna ani nedostal.

„Centrů tam létalo dost, ale nebyly adresné. Buď jsme trefili prvního hráče, nebo byly centry přetažené. Je to otázka přesnosti centrů.“

Sparta - Bohemians: Necid se dostal před Nitu a zpražil Letnou! 1:0 pro Klokany

V posledním zápase Dočkal nehrál kvůli vytížení, proč nebyl v základní sestavě tentokrát?

„Máme kádr pětadvaceti hráčů. Vzhledem k soupeři jsme se rozhodli pro tuto sestavu. Dočkal nastoupil později, ale stejně jsme gól nedali. Souvislosti bych v tom ale nehledal. Neustále se hledá, co je a není v kabině. Já v ní žádný problém necítím. Kluky mrzí, že jsme zápas nezvládli.“

Karabec se měl starat o ofenzivní složku. Hlavně v první půli se zdálo, že ale hraje hodně bez míče. Když už se k němu dostal, působil opatrně. Jak jste to viděl vy?

„Myslím, že se snažil. O prvním poločase už jsem mluvil, že jsme byli málo důrazní a zaplatili jsme za to gólem. Ve druhém poločase se to zlepšilo. Karabec je konstruktivní, snažil se, ale Bohemians dobře bránili. Musíte něco vymyslet, obejít někoho, vytvořit přečíslení. Z tohoto pohledu tam neměl špatné věci, ale bohužel to neskončilo gólem.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 13. Necid Sestavy Domácí: Nita – Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Vindheim (65. Plavšić), Ladislav Krejčí ml., Pavelka (C), Karabec (68. Dočkal), Matěj Hanousek (46. Ladislav Krejčí st.) – Juliš, Moberg Karlsson (68. Kozák). Hosté: P. Le Giang – M. Dostál, Bederka, Hůlka, Krch (C), Vondra – Vaníček (62. Vacek), Květ (62. Vodháněl, 90+3. Kosek), Ljovin – Necid (81. Puškáč), Hronek (81. Jindřišek). Náhradníci Domácí: Heča, Sáček, Souček, Plavšić, Dočkal, Krejčí st., Kozák Hosté: Jindřišek, Kosek, Novák, Vacek, Vodháněl, Puškáč, Kouba Karty Domácí: Hancko Hosté: Vaníček, Ljovin, Puškáč Rozhodčí Hrubeš – Kotalík, Pečenka Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

