Výměna stráží v Plzni, jedničkou bude Staněk. Koubek: Hruška zamrzává

Poptávka po gólmanské výměně byla cítit už v první části sezony. Pětatřicetiletý Aleš Hruška neprožíval dobrý podzim. Spíš přímo špatný. Negativně se podepsal pod klubový krach v kvalifikaci evropských pohárů. Nezářil ani v lize.

Z mála střel dostával hodně branek, v úspěšnosti zásahů je dokonce momentálně až na dvaadvacátém místě ve F:L, mnohdy chyboval, vychytal jen tři čistá konta ze čtrnácti zápasů, dvacetkrát inkasoval. V novodobé éře Plzně jde o naprostou anomálii.

„Aleš nemá dobrý soutěžní ročník. Došlo u něj k poklesu výkonnosti,“ soudí uznávaný odborník Miroslav Koubek, bývalý gólman Sparty a Kladna.

Přesto Hruška v brance vydržel celou první polovinu sezony. Navzdory číslům, navzdory malé pomoci mužstvu. Adrian Guľa zkušeného brankáře neustále držel. I po chybách v Jablonci (2:3), i po bídném výkonu v prosincovém zápase na Slovácku (0:4), kdy stál v ligové brance po třísté v kariéře. „V úvodu utkání nás podržel. Musíme si na to sednout s chladnou hlavou,“ říkal tehdy.

Hruška se pak zranil, následný zápas proti Slavii (0:1) odchytal Jindřich Staněk. A nutno podotknout, že zcela bezchybně. Na vítěznou ránu Nicolea Stancia neměl nárok. K překvapení mnohých však v prvním jarním duelu v Příbrami stál v brance zase Hruška. „V poslední době, a možná i celou sezonu, jsem u něj neměl jistý pocit. Nebyl to frajer, na kterého se mužstvo mohlo stoprocentně spolehnout,“ říká Koubek.

Bezbrankový duel u Litavky to jen potvrdil. Plzeň neinkasovala jen shodou okolností. A kdyby ano, pod chybou by byl podepsaný Hruška. Byl to on, kdo povážlivě nejistým zákrokem po střele stopera Oliviera Kingueho ponoukl domácí do největší šance… A proto, a nejen proto, šel o týden později proti Pardubicím do branky Staněk.

A zřejmě na delší čas.