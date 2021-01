Změny v kádru Slavie! Na hostování se vrací Deli, Musa jde do bundesligy

Simon Deli by se měl vrátit do Slavie • Michal Beránek (Sport)

V týdnu během dohrávky ve Zlíně přišla Slavia znovu o svou oporu na stoperu Davida Hovorku. Znovu přetržený přední zkřížený vaz v levém koleni ho vyřadí minimálně do konce sezony. Tak je prostor pro velký návrat známého titána – Simona Deliho. Ten by měl do Edenu přijít na hostování do léta, tým ale opustí útočník Petar Musa, který bude hostovat bez opce v bundesligovém Unionu Berlín.