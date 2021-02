Zmrhal po premiéře za Boleslav: Chci se poprat o EURO, Slavia se neozvala

V pondělí dorazil z Itálie do Česka, dotáhl hostování z druholigové Brescie do Mladé Boleslavi, poprvé si zatrénoval s novými spoluhráči. V úterý proti Olomouci usedl na lavičku a pak odehrál celý druhý poločas. Záložník Jaromír Zmrhal skočil do mise ve středočeském klubu rychle. „Byl jsem takový zavzdušněný, postupně jsem se do toho dostal a cítil jsem se lépe,“ líčil Zmrhal po opětovném návratu do FORTUNA:LIGY, Boleslav remizovala se Sigmou 1:1. Sedmadvacetiletý hráč chce Středočechům pomoct v záchranářské řeži, chce zabojovat i o mistrovství Evropy. Slavia, kde strávil před odchodem do Itálie patnáct let, se mu nyní neozvala.

Rychlá premiéra v novém působišti, že? Jak jste se cítil?

„Jsem rád, že jsem dostal možnost takhle narychlo, protože teprve v pondělí jsem přijel do Česka. Klub udělal vše proto, abych mohl jít hned na lavičku, za to jsem rád. Dostal jsem se i na hřiště. Začátek byl pro mě těžší, dlouho jsem nehrál, byl jsem takový zavzdušněný, postupně jsem se do toho dostal a cítil jsem se lépe. Škoda že jsme nezískali tři body, užil bych si to víc. Ale i tak jsem si to užil.“

S jakými ambicemi do Boleslavi přicházíte?

„Chtěl bych hrát a pomoct Boleslavi dostat se výš v tabulce. A chtěl bych se taky ještě poprat o EURO.“

Věříte tedy, že vám angažmá v Boleslavi může pomoct zpět do reprezentace?

„Doufám, že ano, ale to musí posoudit někdo jiný. Šel jsem sem, protože za poslední skoro dva měsíce jsem se nedostal ani na minutu na plac. Chtěl bych mít herní vytížení. Jestli pak dostanu šanci v reprezentaci, to se uvidí. Bude záležet na mých výkonech a na tom, jak se mi bude dařit.“

Mladá Boleslav - Olomouc 1:1. Hosté berou bod z penalty, Jarolím dál čeká na výhru

Měl jste i jiné nabídky?

„Měl, ty ale nebyly v Česku, byly z Itálie i odjinud. Teď je taková doba, že jsem chtěl být raději doma. I proto jsem se pro Boleslav rozhodl, nechtěl jsem nikam daleko.“

Slavia se vám neozvala?

„Ne, o tom nic nevím. A ani nevím, kdyby nabídka přišla, jestli bych se za ty čtyři měsíce dostal do sestavy. Mají skvělý tým, šlape jim to, vyhrávají zápas za zápasem. Jsem za to rád.“

Může Slavii někdo sebrat titul, za kterým míří?

„Myslím, že ne. Když jsem byl v Itálii, sledoval jsem ji i jiné týmy včetně Boleslavi. Vždycky když jsem měl čas, na českou ligu jsem se koukal.“

Jaké máte první dojmy z Boleslavi?

„Kladné. Kabina je super, cítím se dobře. Kluci, trenéři i lidé z vedení mi říkali, že poslední zápasy byly lepší. Jen je škoda, že se nezískaly body. Teď to cítím taky, mrzí mě, že jsme vedení proti Olomouci neudrželi. Ale doufám, že budeme pokračovat a body přibudou.“

Mladá Boleslav - Olomouc: González poslal Diviše na druhou stranu, 1:1