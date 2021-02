Hotovo! Kotal končí, Spartu přebírá Vrba. Je zvyklý vyhrávat, řekl Rosický

Tomáš Necid slaví svou trefu do sítě Sparty • Michal Beranek / Sport

Byla to akce kulový blesk. Jak to tak v případě Sparty bývá. V sobotu rudí po ostudném výkonu doma podlehli Bohemians 0:1, na začátku týdne klubové vedení otevřelo trenérskou otázku.

Nyní je definitivně jasno. Ve středu odpoledne u prvního týmu skončil Václav Kotal. „V první řadě bych chtěl trenérovi poděkovat. Pozici u A-týmu přijal v nelehké době a odvedl spoustu kvalitní práce, na kterou nyní budeme mít příležitost navázat,“ uvedl na klubovém webu generální ředitel Sparty František Čupr.

„Václav Kotal tým na jaře minulého roku stabilizoval a nakonec jsme s ním na střídačce získali po šesti letech trofej a vrátili se do evropských pohárů, což bylo pro vývoj mužstva mimořádně důležité,“ doplnil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Rozhodnutí o odvolání trenéra se rodilo velmi těžce, jsme vděční za to, co trenér při práci s týmem dokázal. Ale dospěli jsme k názoru, že jsou ohroženy naše cíle do zbytku sezony. Zároveň jsme sledovali negativní vývoj v herním projevu, a proto jsme k tomuto kroku přistoupili,“ vysvětlil Rosický.

Kotalův nástupce? Nikdo jiný než Pavel Vrba, nejúspěšnější český kouč poslední dekády. „Pavel Vrba je v první řadě velký fotbalový odborník. Jeho hra je založena na jasných principech, které se shodují s našimi klubovými. Týmy, které vedl, se vždy prezentovaly kvalitní výstavbou hry a vyváženou ofenzivou a defenzivou,“ řekl k angažování trenéra Rosický. „A Pavel Vrba je trenér, který je zvyklý vyhrávat,“ doplnil.

„Jsem rád, že mě Sparta oslovila. Je to klub s nejvyššími ambicemi. Věřím, že tyto ambice, o kterých jsme se s vedením klubu bavili, naplníme. A budeme spokojení my všichni: tým, vedení i fanoušci,“ přeje si nový trenér Sparty Pavel Vrba.

Společně s Kotalem ve Spartě končí i asistent Michal Šmarda, v realizačním týmu nově přibudou Zdeněk Bečka a Martin Ticháček, Vrbovi letití asistenti z plzeňské éry. Nový kouč povede Spartu už v nejbližším utkání, tedy v neděli na hřišti Olomouce.

ℹ️ Zkušený trenér Pavel Vrba přebírá A-tým AC Sparta Praha. Bývalý kouč české reprezentace se stává nástupcem odvolaného Václava Kotala a ve čtvrtek povede své svěřence na prvním společném tréninku.



👍 Trenére, hodně štěstí ve Spartě! #acsparta



➡️ https://t.co/rCjS3dpe55 pic.twitter.com/9pyqx2orPe — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 3, 2021

ANKETA