Hložek: Vrátím se silnější! Po zranění se zavřel na 14 dní na Moravě

Velký talent Sparty Adam Hložek má našlápnuto k přestupu do špičkové ligy • Michal Beránek / Sport

Adam Hložek se vrátil do sestavy Sparty • Pavel Mazáč (Sport)

Hložek naposledy hrál utkání 22. října. Poté se před zápasem Evropské ligy na hřišti AC Milán zranil a laboroval s únavovou zlomeninou zánártní kůstky.

„Už jsem s tím měl zkušenost na pravé noze, teď to mám na levé. Bylo to těžké. Jel jsem na Moravu a zavřel jsem se tam na 14 dní. Postupem času to bylo lepší a lepší, museli mi pomáhat kamarádi, rodina, přítelkyně,“ řekl ve videorozhovoru pro FAČR Hložek.

„Bylo to těžké období. Ale myslím, že teď už jsem se z toho nějak dostal. Věřím, že to bude lepší a lepší. Zranění k fotbalu patří a tak jsem to i bral. Myslím, že se vrátím ještě silnější,“ dodal Hložek, který byl zvolen nejlepším českým starším dorostencem za uplynulý rok.

Jeho návrat na trávníky se blíží, žádný konkrétní termín ale neřekl. „Když jsem zase začal jezdit na Letnou a zase viděl ten zelený trávník, bylo mi trochu smutno. Ale jak je návrat blíž a blíž, těším se strašně moc, až zase s klukama budeme bojovat všichni společně,“ prohlásil Hložek.

Věří, že se rychle dostane do formy a zabojuje o účast na letním evropském šampionátu. „Cíle do tohoto roku musí být co nejvyšší. Ve Spartě bojovat o titul a vyhrát domácí pohár. Ohledně reprezentace, což bude hlavně na trenérech a mých výkonech, tak se dostat na Euro. Ať už s jednadvacítkou nebo áčkem,“ dodal Hložek, který se v září stal historicky nejmladším českým reprezentantem.