Petržela o Vrbovi a Spartě: Trochu šok, nevypadalo to. Baník se mu neozval

Tušil, že se Pavel Vrba chystá vrátit do práce. Ale že nakonec opravdu podepsal Spartě, ho mírně šokovalo. „Když jsme spolu mluvili naposledy, zdálo se, že to nedopadne,“ přiznal v rozhovoru pro iSport.cz Milan Petržela. Zkušený záložník Slovácka je přesvědčený, že jeho srdcový kouč z Plzně přechod na adresu velkého rivala zvládne a na Letné půjde cestou, se kterou slavil úspěch na západě Čech.

Překvapilo vás, že Pavel Vrba podepsal Spartě?

„Komunikujeme spolu, věděl jsem, že se k něčemu schyluje. Ale trošku mě to zaskočilo, jsem překvapený. Když jsme spolu mluvili naposledy, zdálo se, že to nedopadne. Včera (ve středu) už jsem se dozvídal, že je to před podpisem. Malinko v šoku jsem z toho byl, ale je to fotbal. Pro nás Plzeňáky, co jsme tam zažili naši éru, je to malinko šok, na druhou stranu je to práce jako každá jiná. Dostal nabídku a bylo to pro něj zajímavé, už ho nebavilo sedět doma a vzal to.“

David Limberský je z toho trošku zklamaný. Co vy?

„Sparta – Plzeň, to je rivalita. Asi nikdo jsme si nedokázali představit, že by nějaký Plzeňák mohl skončit ve Spartě. Ale když si to vezmete, je to práce, kterou děláte naplno, abyste něco dokázal. Na takovou nabídku je asi těžké říct ne.“

Nečekal jste, že spíš skončí v Baníku?

„Jsme spolu pořád nějakým způsobem na drátě, vykládáme si i o mimofotbalových věcech. Něco jsem věděl. Pro něj je Baník srdcová záležitost, kdyby nějaká nabídka přišla, minimálně by ji řešil. Ale jemu se z Baníku nikdo neozval. Tím, že nic nepřišlo a naopak se ozvala Sparta, tak vzal Spartu.“

Zvedne letenský tým?

„Stoprocentně. Znám ho a vím, jaký je. Všechno chce mít pinktlich, dělá to na sto procent. Bude do toho šlapat a Sparta půjde nahoru.“

Zvládne prostředí na Letné, kde je obrovský tlak?

„Nemá s ničím takovým problémy. Má zažité věci, ty si jede pořád a nenechá si je narušit. Z toho pohledu si to pohlídá, nenechá si moc měnit způsoby práce, na které je zvyklý.“

Někdy ale nepřijímá snadno kritiku, které zrovna na Spartě není málo. Zvládne i tohle?

„O tom vůbec nepochybuji. Je na takové věci zvyklý z Plzně i ze zahraničních štací, kde na něj také byl určitě tlak. S tímhle si úplně zkušeně poradí a nebude pro něj vůbec žádný problém, že je ve Spartě.“

Zlepší mladé hráče, kteří se ve Spartě začínají prosazovat?

„Tímhle se netají. Říkal, že chce jít do týmu, kde si to všechno vybuduje od začátku, jako když přišel do Plzně. Tam si taky dost hráčů vytipoval a vedení mu je sehnalo. Bude pracovat na podobném principu jako v Plzni. Ti, co tam jsou, určitě šanci dostanou.“

Zvládne spolupráci s Tomášem Rosickým?

„Neměl s nikým zásadní problém, je dost zkušený trenér, aby si s každým našel cestu, aby to fungovalo. Určitě si sedli a než to podepsal, řekli si, jak by to mělo fungovat a jak by si to představoval. Rosa na to přistoupil, trenérovi splnili požadavky, jaké si on řekl.“

Vrba si s sebou na Letnou bere asistenty Zdeňka Bečku a pravděpodobně i Martina Ticháčka jako trenéra gólmanů. Bude zvláštní tuhle trojici vídat v rudých barvách?

„Zdeněk Bečka bude hlavně muset změnit lokál v Plzni. Tam, kam chodil na pivko, je to samý Plzeňák. Ten asi bude jezdit do Rokycan za sparťany do hospody (smích). Z toho pohledu to bude mít těžké. Ale oni jsou na sebe zvyklí, Zdeněk i Martin Ticháček jsou výborní trenéři a budou fungovat jako v předchozích angažmá.“

Pomůže Vrbovi v adaptaci, že na stadiony nyní nesmí fanoušci? Někteří sparťané z jeho příchodu nejsou úplně nadšení.

„On tohle moc nevnímá. Je na tohle dost zkušený, aby si s tím poradil. Ale ze začátku to výhoda může být, že na něj na stadionech nebude nikdo pořvávat. Určitě by si z toho hlavu nedělal, i kdyby tam diváci byli.“

