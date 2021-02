Vrba na EURO, kde vedl Rosického a Dočkala: hlídač večerky i drsný trénink

Poslední zápas skončil, Češi rupli v Lensu s Tureckem 0:2, a pak to začalo lítat. Znechucený Jaroslav Plašil ještě v kopačkách a v trenkách v kabině uzavřel po skoro hororovém evropském šampionátu ve Francii reprezentační kariéru, po něm se přidali další včetně Petra Čecha. A pak vzal dráhu do Machačkaly i Pavel Vrba.

Tehdejší kouč reprezentace byl po EURO 2016 některými hráči kritizován, jakou náladu a atmosféru během turnaje v týmu vytvořil. Mluvilo se i o tom, že s některými postupy Pavla Vrby nesouhlasil taky Tomáš Rosický, současný sportovní ředitel Tomáš Rosický, který má na Letné s 57letým koučem vytvořit ze sportovního hlediska nejdůležitější dvojici v klubu.

„Jestli Tomáš nebo Petr Čech měli někdy s Pavlem Vrbou problémy, nikdy to nedali najevo před spoluhráči v kabině. Byli to vždycky absolutní profíci, řešili by to jedině se samotným trenérem, potažmo s jeho nadřízenými,“ říká zdroj Sportu, který se EURO ve Francii zúčastnil a byl blízko dění v české reprezentaci.

Neshody v mužstvu během šampionátu nevybublaly na povrch, tým je v sobě dokázal držet jako papiňák.

Hráči třeba nechápali, proč jim Vrba před prvním zápasem proti Španělsku naložil poměrně drsný fyzický trénink, který je měl akorát utavit, místo aby načasovali kondici a sílu ideálně na výkop proti jednomu z největších favoritů EURO. Češi se pak Španělům jen bránili. A neubránili se... Slaboučký bezkrevný výkon vyústil v prohru 0:1.

„Ve chvíli, kdy skončí sezona a hráči toho mají fakt hodně odehráno, je důležité, aby dostali prostor a od fotbalu si trošku odfrkli. Aby se psychicky dostali do pohody. Přijde mi, že na těchto turnajích je to možná ještě důležitější než to, v jaké jsou fyzické pohodě. Ale nejsem si jistý, jestli poměr psychické a fyzické připravenosti byl takový, jaký měl být,“ kroutil hlavou v rozhovoru pro Sport Magazín po turnaji záložník Bořek Dočkal, který se teď s Vrbou setká ve Spartě.

Druhý kámen úrazu: podle některých přehnaný dozor. „Jestliže pracuji v reprezentaci s dospělými hráči, kteří vědí, co potřebují pro to, aby podali maximální výkon, tak jim můžu dávat různá doporučení, ale pak už je nekontroluji a nehlídám. To je můj osobní pohled. Ať se každý připraví, jak nejlíp umí. Jak bude hráč vypadat v zápase, je ve finále jeho vizitka. A pokud nebude hrát dobře, tak ho tam příště prostě nedám,“ tvrdil Dočkal.

Vrba měl útlocitně dohlížet, jak hráči dodržují večerku, jestli neporušují životosprávu. Možná nic zvláštního, jenže části týmu došla trpělivost v momentě, kdy se připravovala oslava Jaroslava Plašila na počest jeho stého startu v reprezentaci.

Domluvená byla michelinská restaurace na odpolední hodiny v době, kdy nebyl v plánu trénink. Jenže Vrba měl program změnit. Náhodou? Nebo schválně?

„Mezi hráči a realizačním týmem nefungovala chemie. Dřív za Michalem Bílkem hráči šli,“ popisuje další z pamětníků EURO.

Hráči Vrbovo rozhodnutí překousli, rezervaci v restauraci posunuli na sedmou večerní a domluvili si večerku na půl dvanáctou před půlnocí. Když se vrátili, chtěli večeři „dohrát“ na pokoji jednoho z nich. V lobby hotelu už ale čekal Vrba, který všechny nahnal do pokoje. V tu chvíli se měl obořit Daniel Pudil se slovy, že je to jedno, že stejně nehraje, přidat se měl i Jiří Skalák.

Pointou bylo, že na poslední utkání proti Turecku, v němž Češi ještě mohli zabojovat o postup do osmifinále, Vrba strčil Pudila do základní sestavy. I proto, že na zranění se vymluvil David Limberský...

Prohra, vyřazení. Následoval naštvaný tweet obránce Michala Kadlece, který si stěžoval, že ač odehrál skoro celou kvalifikaci, na EURO si přes Tomáše Sivoka a Romana Hubníka nekopnul ani minutu.

A reprezentační konce Jaroslava Plašila, Petra Čecha, Davida Limberského, Davida Lafaty, za tým od té doby nenastoupil ještě Daniel Pudil, Tomáš Rosický ani Daniel Kolář.

Na konci června pak frnknul i sám Vrba. Sice na hodnotící tiskovce podrážděně dokola tvrdil, že žádné jiné angažmá neřeší, najednou ale přeskočil do Dagestánu, do ruské Anži Machačkala.

