Křetínského muži: 18 trenérů za 17 let! Od Straky přes Itala až k Vrbovi

Necelých sedmnáct let a už osmnáct různých koučů. Veletoče na trenérském postu pod vládou majitele Daniela Křetínského ve Spartě pokračují. V pořadí už devatenáctým mužem, jemuž byl největší tuzemský klub svěřen, se v týdnu stal Pavel Vrba. Projděte si, kdo v minulosti letenský kolos vedl. A jak si v extrémně exponované funkci počínal.

První trenér, kterého si po nástupu do funkce sportovního ředitele vybral Tomáš Rosický. Václav Jílek dostal smlouvu na tři roky a v úvodu angažmá se mohl těšit obrovské podpoře. Ambice, se kterými přicházel, ovšem někdejší trenér Olomouce nenaplnil. Pražany drtila především zoufalá defenziva, při bránění kupili školácké individuální chyby. Po prvním jarním kole a domácí porážce 0:2 se Slovanem byl Jílek z funkce odvolán.

Coby hlavní trenér Sparty prohrál Pavel Hapal jediné utkání, přesto si na lavičce užil pouze dvanáct duelů. Přicházel v divoké době po éře Andrey Stramaccioniho, internacionální kabinu ovšem nedokázal dostat na svou stranu. Vyhlášený poctivec dělal, co mohl. Tahle výzva pro něj ale byla příliš vysoká. Věci si balil po výbuchu v prvním utkání druhého předkola Evropské ligy na hřišti Subotice.

Andrea Stramaccioni (červen 2017 - březen 2018)

Bodová úspěšnost: 58%

Velký projekt, který skončil špatně. S příchodem italského kouče Andrey Stramaccioniho pumpovala Sparta do kádru stovky milionů, na Letnou dorazila plejáda zahraničních hráčů. Z útoku na přímý postup do Ligy mistrů ale nezbylo zhola nic. Na hřišti to nefungovalo, nedostavily se ani očekávané výsledky. V březnu 2018 byl proto po domácí remíze 1:1 s Brnem odvolán.