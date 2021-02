SÁZKAŘSKÉ TIPY: Jak dopadne Vrbův debut? Slavia rozstřílí Příbram

Ve znamení debutu Pavla Vrby bude ligový víkend, který završí právě ostře sledovaný duel Olomouce se Spartou. Letenští na Andrově stadionu v posledních třech letech pokaždé prohráli, podle redaktorů Radka Špryňara a Martina Vaita by se ale nový kouč mohl zaměřit především na ofenzivní složku. Jak se to může projevit na výsledku a na co si ideálně vsadit? Jaké nejlepší příležitosti se nabízejí pro duel Slavie v Příbrami a na další zápasy 18. kola? Podívejte se na nový díl Sázkařských tipů na iSport TV!