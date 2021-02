Limberský se zlobil: Mohlo mi to ukončit kariéru! Na šití jel i Sadílek

Martin Koscelník za zákrok na Limberského viděl žlutou, kterou potvrdil i sudí u videa. Na druhé straně ale Filip Kaša, který nevybíravě sestřelil Michala Sadílka, šel předčasně pod sprchy a Plzeň hrála více jak poločas o deseti. Také proto si nakonec Severočeši odvezli z Doosan Arény cennou výhru 2:0.

„Málokdy reaguji na rozhodčí, ale tohle rozhodně nebylo přišlápnutí... Nejsem žádnej ufňukanec, ale tohle mi mohlo ukončit karieru, jedu na šití,“ vzkázal Limberský na Instagramu. „Jasná červená ! Drž se kámo,“ podpořil svého někdejšího parťáka z Viktorie Michael Krmenčík, v současné době útočník řeckého PAOKu.

Jak obě situace ze sobotního šlágru proběhly? Stoper Filip Kaša si nešikovně předkopl míč a ve snaze získat jej zpět pod svou kontrolu vletěl do Michala Sadílka. Sudí Miroslav Zelinka mu za to okamžitě dal žlutou kartu, čemuž se plzeňský stoper ještě divil.

Jenže VAR Petr Hocek zavolal Zelinku k monitoru – a hlavní sudí svůj verdikt ještě zpřísnil. Kašův zákrok nad Sadílkův kotník označil jako surovou hru a viníka vyloučil. Nutno říct, že zcela správně, český reprezentant do 21 let musel s ošklivou tržnou ránou okamžitě střídat.

Domácí nicméně cítili křivdu, chvilku předtím totiž Martin Koscelník nešetrně došlápl Davida Limberského, což západočeského matadora rovněž poslalo na šití.

„Nejsem rozhodčí, vidím to trenérskýma očima a těžko se mi to hodnotí. Pro nás už je jedno, nemáme Kašu a prohráli jsme zápas. Je to specifické, že jednou rozhodne sudí ano a jednou ne, ale to se stává. Sledujeme to každý víkend na celém světě,“ pravil západočeský trenér Adrian Guľa.

