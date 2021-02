Vrba prvně jako sparťan. Tlak na body, projev i možnost získat si fanoušky

Osud umí být pořádná mrška, tentokrát vzal útokem Spartu. Je to necelý rok, kdy Letenští cestovali k ligovému utkání do Olomouce. Tým tehdy poprvé vedl Václav Kotal. Nyní se situace opakuje. Opět výlet na Hanou, opět s novým šéfem střídačky. Tentokrát s Pavlem Vrbou, jehož čeká ostře sledovaná premiéra. Od úspěšného odborníka se čekají tři body. A navrch výrazné zlepšení herního projevu.

Na tlak je z bohaté a vavříny ověnčené kariéry zvyklý. Pavel Vrba mu čelil v Plzni i národním týmu, nyní ale pozná úplně nový rozměr tohoto slova. Od středečního večera totiž vede největší klub v zemi a veřejnost očekává, že se tahle změna projeví. Okamžitě. Už v neděli večer na trávníku Sigmy.

„Sparta je klub, který má nejvyšší ambice a veškeré zázemí. Splňuje moje požadavky, funguje to tu velice dobře. Máme před sebou první zápas, z Olomouce si samozřejmě chceme odvést co nejvíc bodů,“ zdůraznil Vrba.

Ty body musí být přesně řečeno tři. Cokoli jiného bude považováno za zklamání. Pro 57letého kouče je zápas obrovsky důležitý i z toho pohledu, že si může poprvé trochu naklonit fanoušky na svou stranu.

Ti totiž většinově z rozhodnutí klubového vedení netajili rozčarování, Vrbu na Letné s otevřenou náručí rozhodně nevítali. Středeční oznámení o jeho nástupu zvedlo ohromnou vlnu emocí. „Nechápu, proč by mě fanoušci neměli mít rádi, jestli to je proto, že jsem trénoval Plzeň a byli jsme na tom sportovně trochu lépe… Přál bych si, aby mě hodnotili za to, co v klubu předvedu,“ vyznal se rodák z Přerova.

Na Hané ovšem na rudé čeká pořádná šichta. Jedno z nejhezčích míst v republice totiž pro Spartu není zrovna přívětivé. V posledních třech případech tam prohrála, pokaždé výsledkem 0:1. Potkalo to Andreu Stramaccioniho, Zdeňka Ščasného a naposledy i Václava Kotala.

Vrba tenhle trend může změnit. S výjimkou tria marodů Lukáše Štetiny, Adama Hložka a Andrease Vindheima má k dispozici kompletní kádr. Očekává se, že na domácí vyrukuje s oblíbeným rozestavením 4 – 2 – 3 – 1, v základní sestavě by neměli chybět kapitán Bořek Dočkal či osmnáctiletý talent Martin Vitík.

„Na spolupráci s novým trenérem se těším, může to pro nás být velká škola do budoucna. Věřím, že na nás trenér převede svou vítěznou mentalitu. Každý z hráčů se mu bude chtít ukázat v co nejlepším světle. Už se nemůžu dočkat prvního zápasu,“ zdůraznil pro klubový web obránce Dávid Hancko.

Pokud Sparta potvrdí roli favorita, udrží se minimálně na kontakt s Jabloncem, se kterým si aktuálně půlí druhou příčku. Úspěšný výsledek by navíc Vrbovi citelně usnadnil start v brutálně exponovaném angažmá.

Pravděpodobné sestavy Olomouc: Mandous - Sladký, Hubník, Beneš, Vepřek - Greššák - Zahradníček, Breite, Daněk, González - Chytil. Sparta: Nita - Sáček, Čelůstka, Vitík, Hancko - Pavelka, Krejčí II - Karlsson, Dočkal, Krejčí I - Juliš

