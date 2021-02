Nahněvané Slovácko: odklad po dlouhé cestě. Šlo tomu předejít, míní Svědík

V sobotu pět hodin tam a v neděli po obědě pět zpátky. Borci Slovácka si udělali výlet na sever Čech, o který fakt nestáli. Tušili, že se s Jabloncem nepoměří, přesto se konečný verdikt dozvěděli až těsně před plánovým startem utkání. Sbalili se a vyrazili na Moravu. Hledá se nový termín. A možná i jiné hřiště, to jablonecké je aktuálně v dezolátním stavu. Může se stát, že si to oba rivalové ze špičky tabulky rozdají v Praze na Strahově.

Tohle teď Svědíka netrápí. Vadí mu narušení tréninkového mikrocyklu. Je si jistý, že se celé události dalo zabránit. Jak? Nabízí se včasný zásah Ligové fotbalové asociace (LFA). Kdyby se její zástupce vydal na místo třeba v sobotu, mohlo být jasno dřív a Slovácko by nemuselo vážit cestu přes celou republiku.

Trávník už byl zničený po duelu s Příbramí, Jablonec na něm nemohl v týdnu ani trénovat. „Klobouk dolů před jabloneckými trávníkáři, co s hřištěm po Příbrami udělali. Snažili se, jak se dalo. Ale celý týden tam pršelo a předpověď byla nepříznivá i na víkend. Bylo by proti fotbalu, aby se hrálo. Termínů je dost, evropské poháry nehrajeme,“ poukázal Svědík.

Bylo evidentní, jak to v neděli po nočním sněžení dopadne. Echo o odložení dostala výprava z Uherského Hradiště na hotel v Liberci. Na stadion se tak ani hosté nepodívali. Jen k nim prostřednictvím mobilů putovaly fotky a videa, jak to na Střelnici vypadá. „Dalo se tomu všemu předejít, nemuseli jsme jezdit takovou dálku. Je pro mě zvláštní, že to necháme dojít až sem,“ tvrdil trenér bezprostředně po Julínkově rozhodnutí. „Mohlo se pro to udělat víc,“ nepochyboval.

Zatímco Jablonečtí si aspoň odpoledne zatrénovali, soupeř nasedl do autobusu a valil zpět na Moravu. Po zledovatělé dálnici. „Nejde jen o to, že přes noc zasněžilo. Byla to otázka počasí během celého týdne,“ mínil Svědík, jehož soubor se těšil na konfrontaci se sokem z TOP 5.

Na takové hrací ploše by však fotbal plakal. „O fotbale by to nebylo. Je správné, že se nehrálo. Než honit termíny, je třeba se zamyslet i nad tím, jakou bude mít utkání kvalitu. Jde o zdraví hráčů a zdravý rozum,“ dodal kouč.

Jablonec má hrát ve středu pohárový zápas s druholigovou Líšní. Podle informací Sportu se uskuteční na Strahově. „My si bohužel nemůžeme zahrát ani přípravné utkání, aby kluci zůstali vytížení,“ povzdechl si Svědík. Jeho mužstvo totiž čeká už v pátek liga s Teplicemi. O to víc trenéra štve včerejší zážitek. „Už v týdnu jsme měli informace, že hřiště nejspíš nebude způsobilé. V Jablonci se teď asi nějaký čas při takovém počasí hrát nebude moct.“