Tři penalty v duelu Sigmy se Spartou? VAR objasnil, co jim předcházelo

Až nebývale divoké bylo utkání 18. kola FORTUNA:LIGY mezi Olomoucí a Spartou. Nejen tím, že domácí vedli 2:0, ale z výhry 3:2 se nakonec radovali hosté. Rozhodčí Pavel Franěk nařídil během zápasu tři pokutové kopy. Letenští své dva proměnili, domácí Sigma svůj jeden ne. Ve všech případech došlo ke komunikaci mezi Fraňkem a asistentem u videa Ondřejem Pechancem. Právě ten objasnil, co k penaltám vedlo.

Olomouc měla našlápnuto k čtvrtému domácímu vítězství nad Spartou v řadě. Předchozí tři duely vyhrála 1:0, tentokrát vedla po gólu Pabla Gonzáleze krátce po přestávce už 2:0. Pak se ale začaly dít věci. Nejprve snížil starší Ladislav Krejčí a v 67. minutě vyrovnal z penalty David Moberg Karlsson.

Tu nařídil hlavní rozhodčí Pavel Franěk po komunikaci s VAR. „Hledali jsme nejlepší dostupný záběr. Doba byla trochu delší, protože to nebyla jednoduchá situace. Z boční kamery jsme našli důkaz, že hráč Zmrzlý kopnul hráče Kozáka do nohy. Na základě toho jsme hlavnímu rozhodčímu doporučili přezkum u monitoru a poté byl nařízen pokutový kop,“ objasnil po zápase v rozhovoru pro O2 TV Sport, co předcházelo první sparťanské penaltě, Ondřej Pechanec, video asistent rozhodčího.

V 83. minutě dostala šanci zvrátit výsledek zpět na svou stranu Sigma. Také Hanáci totiž zahrávali pokutový kop. „Zjistili jsme, že došlo k podražení Daňka Krejčím. Museli jsme překontrolovat i to, zda se přestupek odehrál mimo, nebo uvnitř pokutového území. Opět na základě bočního pohledu jsme viděli, že uvnitř, proto jsme Pavlu Fraňkovi doporučili přezkum u monitoru a nařízení penalty,“ uvedl Pechanec.

Olomouc - Sparta: Penalta pro Sigmu! Znovu VAR, zasáhl po střetu Krejčího s Daňkem

Olomoucký Pablo González ale nabídnutou možnost nevyužil, sparťanský brankář Florin Nita jeho záměr vystihl a střelu vyrazil. Následně po skrumáži sice skončil míč v síti hostů, ale kvůli předešlému faulu nemohla branka platit.

Když už to vypadalo, že utkání dospěje k remízovému konci, v nastaveném čase se odehrál třetí penaltový faul. „U poslední penalty došlo z naší strany jen k potvrzení. Bylo tam evidentní držení, myslím hráče Greššáka na hráče Kozáka. Proto jsme rozhodčímu potvrdili jeho rozhodnutí,“ okomentoval Pechanec moment, po němž následnou penaltu proměnil Karlsson a rozhodl o výhře Sparty 3:2.

Olomouc - Sparta: Další penalta! Greššák se nalepil na Kozáka a pomohl mu k zemi

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 9. Daněk, 48. P. González Hosté: 57. Ladislav Krejčí st., 67. Moberg Karlsson, 90+3. Moberg Karlsson Sestavy Domácí: Mandous – Sladký, R. Hubník (C), Beneš, Vepřek (32. Zmrzlý) – Zahradníček (80. Látal), Greššák, Daněk, Breite, P. González – Chytil (90. Poulolo). Hosté: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Moberg Karlsson, Ladislav Krejčí ml., Pavelka (58. Karabec), Dočkal (C) (90+5. Souček), Ladislav Krejčí st. (63. Plavšić) – Juliš (63. Kozák). Náhradníci Domácí: Zifčák, Yunis, Štěrba, Zmrzlý, Látal, Poulolo, Macík Hosté: Plechatý, Souček, Kozák, Plavšić, Trávník, Heča, Karabec Karty Domácí: R. Hubník, P. González, Greššák Hosté: Ladislav Krejčí ml. Rozhodčí Pavel Franěk – Petr Blažej, Radim Dresler Stadion Andrův stadion, Olomouc

