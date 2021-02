Expert Koubek: Kotal? Pro dobrotu na žebrotu... Vítám slova Trpišovského

Za neúplným víkendovým kolem FORTUNA:LIGY se ohlíží ve svém pravidelném komentáři Miroslav Koubek. Zápas Jablonce se Slováckem byl odložen, což experta iSport.cz vede, i vzhledem k předchozím negativním zkušenostem, k jasnému názoru – zimní přestávka je v našich podmínkách nutností, ale zkraťme pauzu v létě. „Věřím, že lidé z LFA, kde těžko sedí někdo s trenérskou praxí, vezmou do budoucna při tvorbě termínové listiny názory odborné fronty v potaz,“ dloubl si do funkcionářských špiček. V zamčené části se bývalý kouč Slavie či Plzně vyjadřuje ke „svaté trojici“ české nejvyšší soutěže. Co si myslí o diskutovaných faulech v zápase Viktorie s Libercem? Za co chválí navzdory remíze v Příbrami vedoucí Slavii? A co soudí o bleskové trenérské rošádě na Spartě?