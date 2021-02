Emoce ve velkém obratu! Jak prožíval Pavel Vrba debut na lavičce?

Byl to debut jako hrom. Už to po takřka hodině hry vypadalo, že Sparta bude pokračovat v matných výkonech zkraje letošního roku a nic s tím nezmůže ani Pavel Vrba, který zasmušile přemítal na lavičce, co provést se zápasem. Pak ale přišel velký comeback Letenských. Podívejte se ještě jednou na emoce ve vynikajícím duelu a jak nový trenér prožival svůj první zápas na sparťanské lavičce ve speciálním videu iSport TV!