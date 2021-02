Případ Karlsson. Kotal ho obrodil, pak přidusil. Experti: Patří na křídlo

Kdepak České Budějovice, David Moberg Karlsson by chtěl týden co týden být v Olomouci. Právě Haná je pro drobného Švéda půda zaslíbená. Před rokem ho proti Sigmě na křídle úspěšně rehabilitoval Václav Kotal, v neděli na té samé pozici pro změnu skvělým výkonem vystřílel první výhru pro Pavla Vrbu. „Jeden z nejlepších hráčů v ofenzivě,“ vysekl mu na úvod poklonu nový kouč.

Vánice, zapadaná silnice sněhem a kolabující doprava. Takový byl obrázek dálnice D1 v neděli večer. Jako kdyby pán počasí chtěl rodákovi z Mariestadu při cestě do Prahy dopřát hold za mimořádný výkon. Po třech zápasech se David Moberg Karlsson vrátil z útoku do křídelních prostorů. S příchodem Pavla Vrby přišlo „vysvobození“ a drobný záložník se činil.

„Byl to jeho zápas. Rozestavení 4-2-3-1 mu daleko víc vyhovuje,“ chválil 26letého Švéda v rozhovoru pro iSport.cz trenér František Komňacký poté, co sestřelil Sigmu. Na Hané se Karlsson sice trefil pouze z pokutových kopů, ale celý zápas větral domácí defenzivu.

Sedmkrát se rozhodl obejít soupeře a pokaždé se mu to povedlo. Pět z jeho osmi střeleckých pokusů skončilo na skvěle chytajícím brankáři Aleši Mandousovi. „Jeden z nejlepších hráčů v ofenzivě,“ vysekl mu na úvod poklonu i Pavel Vrba, jenž smetl ze stolu tříobráncové rozestavení.

Do něho se Karlsson dostal tak trochu z nouze. Při zranění Adama Hložka nebyl v kádru útočník, jenž by po boku Lukáše Juliše vytvořil podobné úderné duo. A jelikož se nově složené dvojici povedl zápas na Celtiku, trenér Kotal se této spolupráce držel.

Jenže kouzlo rychlosti a mrštnosti 177 centimetrů vysokého Seveřana jako by platilo jen v Evropské lize. Doma už to kýžený efekt tolik neneslo. Zatímco proti Celtiku mohl Karlsson uplatnit běhovou hru, ve FORTUNA:LIZE, která patří v počtu soubojů na zápas k nejtěžším v Evropě, se místy trápil. Často čelil dlouhým nákopům a vzdušné souboje s obránci posléze už předem vzdával.

„Sparta se v posledních týdnech uchylovala k nakopávaným centrům. Dělalo to dojem, že se čeká, jestli Juliš něco sklepne a Karlsson uteče. Přitom kdo jej sledoval pozorněji, musel vidět, že z toho už byl otrávený. Jakmile se nedostal do kombinace, na jeho grimasách to bylo znát,“ všiml si Miroslav Matušovič, jenž před 15 lety na Letné plnil roli typologicky stejného hráče.

Jasno má i Komňacký. „Karlsson patří na křídlo. Je tam více nebezpečný. Má rychlost, chodí jeden na jednoho, navádí si míč na levačku. I penalty proměnil s obrovským přehledem. Na levé straně Sparta podobného hráče nemá.“

David Moberg Karlsson ve Spartě (F:L, 2019 - 2021) křídlo útok 37 zápasy 8 2 169 minuty 413 10 góly 1 10 asistence 1 77/30 střely/na branku 14/7 30 klíčové přihrávky 7 80/53 (66 %) driblinky/úspěšné 38/19 (61 %)

Nádech přidušeného křídla

„Už když ho Tomáš Rosický přivedl do Sparty, bylo při každém jeho doteku s balonem znát, že to je fotbalista,“ vzpomíná Matušovič. „Vybavuji si, když debutoval na Dukle, okamžitě jsem si řekl, že to je rozdílový hráč. S míčem si rozumí. Je správně drzý a má v sobě moment překvapení, který v sobě čeští hráči moc nemají,“ dodává kouč divizního Havířova.

Blýská se s příchodem Pavla Vrby na lepší časy? Záložník, za kterého Sparta zaplatila před dvěma lety Norrköpingu částku kolem 32 milionů korun, už jedno složité období na Letné přečkal. Za vlády Václava Jílka se ocitl na indexu. Nedostával se do hry, zápasy absolvoval s B-týmem a z rodného Švédska přicházely hlasy, že by se rád vrátil domů.

Pro Letenské jej nakonec restartoval Václav Kotal, aby jej o půl roku později přechodem na tříobráncovou formaci, ve které nemají typická křídla uplatnění, paradoxně lehce přidusil.

A co vůbec na změnu říká samotný hráč? „Trenér je s námi jen tři dny. Ale řekl bych, že dokáže dát jasně najevo, co od nás chce. Až budeme mít společně víc času, projeví se to a bude to super,“ pronesl autor dvou branek v útrobách Androva stadionu.