Liga řeší, co s víkendovými zápasy. Sparta se Slavií půjdou do akce dřív

Dotýká se to celé republiky, tedy zákonitě i fotbalu. Česko v uplynulých dnech sevřela do kleští opravdu tuhá zima. Napadlo spoustu sněhu, teploty popadaly hluboko pod bod mrazu, což má logicky dopad i na kvalitu hracích ploch. Ligová fotbalová asociace (LFA) proto už v úterý přišla s prvním opatřením. Některé duely víkendového programu se budou hrát v dřívějších časech, konkrétně se to týká zápasů Sparty, Slavie a Baníku.