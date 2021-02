Teplice loví eso do kanceláře. Vrátit by se mohl Řepka, exsekretář FAČR

Rudolf Řepka by se mohl vrátit do Teplic • Dominik Bakeš (Sport)

Neobsazený post teplického ředitele začíná dostávat obrysy. Podle zdrojů deníku Sport loví management „sklářů“ velké funkcionářské jméno českého fotbalu. Na Stínadla by se mohl vrátit Rudolf Řepka, jenž v roce 2018 opustil FAČR z vlastní vůle jako symbol protestu proti praktikám Romana Berbra a přes dvanáct let strávil jako delegát UEFA. „Kandidátů je více, jméno chceme oznámit do jednoho dvou týdnů,“ odmítl šéf Pavel Šedlbauer jméno nového ředitele odtajnit.

Make „skláře“ great again! Ačkoliv to není zrovna heslo, se kterým by předseda představenstva Pavel Šedlbauer vybíral adepty na uvolněný post ředitele klubu po odchodu Petra Hynka, v podvědomí tuto formuli zcela jistě má. „Pokud bychom našli člověka, jenž je schopný manažer, má fotbalové znalosti a zároveň by souhlasil s naší etikou, bylo by to ideální. Ale není to rozhodující,“ prohlásil na konci ledna v rozhovoru pro Sport.

A velké jméno je skutečně blízko. Jinak se ambicióznímu plánu zlanařit zběhlého Rudolfa Řepku do svých řad, říct snad ani nedá. „Ano, byl jsem na pohovoru s vedením,“ potvrdil Řepka zájem ze strany „sklářů“, zároveň však odmítl, že by jeho jmenování do funkce ředitele byla otázka formalit. „To vůbec ne. S klubem nás čekají ještě další jednání a ostatně ani nevím, jaké jsou představy Teplic,“ dodal muž, jenž se po boku Vladimír Šmicera angažuje v projektu Fevoluce a drží post výkonného ředitele hráčské agentury TSM manažera Martina Hrdličky.

Tak či tak, ze strany Šedlbauera se jedná o promyšlený taktický krok. Řepka lázeňského město velmi dobře zná, je mu domovem. Kanceláře na Stínadlech několik let obýval. Po boku legendárního bafuňáře Františka Hrdličky v klubu zastával post tiskového mluvčího, sekretáře, marketingového ředitele i sportovního ředitele.

Kariérní postup a ambice jej vynesly až do nejvyšších pater českého fotbalu – přes 12 let pracoval pro FAČR, kde však na konci roku 2018 na vlastní žádost post generálního sekretáře opustil. Spekulovalo se, že hlavním důvodem měl být konec bývalého ředitele sportovně-technického oddělení Michala Prokeše a etický nesouhlas s někdejším místopředsedou Romanem Berbrem.

Několik zdrojů obeznámených s děním na Stínadlech však hovoří o tom, že Řepka není jedinou zamýšlenou variantou. Druhým kandidátem má být velký příznivec „sklářů“ a teplický patriot Petr Měsíc. Na severu Čech úspěšně podniká a pohyboval se i v komunální politice. Klub navíc již několik let aktivně podporuje. Sám Měsíc se netají, že by jej práce pro prvoligový klub lákala. „Představenstvo mě oslovilo, to je pravda. Potěšilo mě to. Ale to je tak vše, co k tomu mohu říct,“ sdělil na přímý dotaz deníku Sport, zda se může stát příštím ředitelem Teplic.

Velkou roli sehraje střet dvou strategických cest – zatímco Měsíc může žlutomodrým zajistit lepší kooperaci a podporu města, jež dlouhé roky byla naprosto minimální a s novým vedením města se pomalu zlepšuje. Řepka by byl zase výraznou posilou do fotbalového zákulisí. Šedlbauer si je vědom, že klub v posledních letech s Petrem Hynkem ztratil na síle. Vystudovaný chemický inženýr se fotbalu učil takřka za pochodu. Na sportovní úspěchy z minulé dekády Severočeši nenavázali. I proto se traduje, že navrch má mít Řepka, jenž je etablovaný jak na domácí, tak i na evropské scéně. Koneckonců příští týden jej čeká osmifinálový šlágr Lipska s Liverpoolem, na který bude jako delegát UEFA dohlížet.