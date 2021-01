Šéf Teplic: Ředitel na oslavě? Lidská chyba. Sportovní výkony jsou slabé

V úterý z pozice teplického předsedy představenstva tvrdě vystoupil proti šéfovi Národní sportovní agentury Milanu Hniličkovi. Následující den přišla pro Pavla Šedlbauera další ťafka - zakázané oslavy podnikatele a exposlance Petra Bendy se zúčastnil i ředitel klubu Petr Hynek. „Hodně mě to zaskočilo. Přiznávám, že jsem byl fakt dost naštvaný. Jednalo se o lidskou chybu,“ reaguje v rozhovoru pro iSport.cz šéf „sklářů“. Hynek na Stínadlech končí. Jak se bude situace vyvíjet dál?

Rezignace Petra Hynka proběhla celkem rychle. Měli jste tedy hned jasno?

„Petr na setkání představenstva uznal, že účast na té akci nebyla v souladu s naším etickým kodexem, vzal na sebe zodpovědnost, a tudíž se vzdal své funkce člena představenstva i ředitele. Já s tím naprosto souhlasím, zachovali jsme se přesně tak, jak náš klub deklaruje. Nicméně je to potíž a radost z toho zrovna nemám.“

Jak jste reagoval, když jste se o jeho účasti na akci dozvěděl?

„Hodně mě to zaskočilo. Přiznávám, že jsem byl fakt dost naštvaný. Jednalo se o lidskou chybu, rozhodně to nebyl z jeho strany úmysl. Nebyl jsem o tom informovaný. Kdyby to Petr řekl mně, nebo Liboru Sehnalovi (druhý člen představenstva), určitě bychom s tím za současných podmínek nesouhlasili.“

Doufáte, že tento razantní čin nakopne i další účastníky s mnohem vyššími funkcemi, například šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličku, a vyvodí z toho důsledky?

„Moc bych si to přál, ale nevěřím tomu. Už by se mělo něco dít. Zavání