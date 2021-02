Sparta mění identitu. Představila nové logo, jak vypadá na dresu?

Nastává nová doba. Pro Spartu, její fanoušky a celou komunitu zcela nepochybně. Největší český klub totiž odhalil svou novou identitu. V souvislosti s ní bylo veřejnosti představeno zbrusu nové logo. To je výsledkem několikaleté práce, čerstvě ušitý kabát letenský klub oblékne od příští sezony. „Věříme, že výsledek bude fanouškům blízký,“ prohlásil generální ředitel František Čupr.

Dlouhých sedmadvacet let reprezentovalo Spartu. Současné logo je spojeno především s úspěchy týmu v devadesátých letech. Od příští sezony se ovšem zařadí do kolonky „historie“. A bude nahrazeno novou verzí. Modernější. Víc přiléhavější současné době a s ní spojeným trendům.

„Pro vytvoření nové identity jsme oslovili špičky v oboru. Spolupracovali jsme například s Alanem Zárubou, grafickým designerem, která se jako konzultant podílel na výtvarné supervizi celého projektu. Po celou dobu jsme si uvědomovali, jak důležitý projekt máme v rukách,“ vysvětlil marketingový ředitel klubu Kamil Veselý.

Ačkoli je nově odhalené logo pouze vrcholkem celé pyramidy změn, logicky poutá nejvíc pozornosti. Je to symbol, který propojuje fanoušky s klubem. Sjednocuje pod sebou celé sparťanské společenství.

Jaké tedy je? Dominantní prvek představuje v bílé barvě vyvedené „S“, které vyniká na černém podkladu. Právě ten na první pohled zaujme snad vůbec nejvíc ze všeho.

„Vycházeli jsme mimochodem z toho, že historicky první dresy klubu po jeho založení byly černé,“ připomněl ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

Chybět nemůže tradiční trikolora, byť i ta doznala lehkých úprav. Klubové barvy, tedy modrá, žlutá a červená zůstaly samozřejmě zachovány. Komplet pak dotváří tři zlaté hvězdičky jako připomínka 36 mistrovských titulů, jenž klub ve své bohaté historii získal.

„Rudá barva patří od roku 1906 k domácím dresům Sparty. A tak to i zůstává. Sparta se v tomto nemění, zůstává rudým klubem z pohledu domácího dresu. Když jsme to řešili, chtěli jsme v rámci vizuální identity přijít se zjednodušením a sjednocením komunikace. To se nám právě podařilo i tím, že jsme rudou barvu vypustili z loga a pracujeme v tuto chvíli pouze se základní trikolorou v rámci loga,“ přiblížil pozadí vzniku nového symbolu ředitel komerčního úseku a člen představenstva Tomáš Křivda.

Čerstvě představené logo samozřejmě zaujme důležité místo na venkovním prstenci Generali Česká pojišťovna Areny, stejně tak bude vítat návštěvníky tréninkového centra na Strahově.

Další zásadní součástí nové identity je vznik jednotného písma. Sparta je v tomhle směru unikát, od nové sezony totiž bude při veškeré komunikaci na všech platformách využívat své vlastní.

Rozjetý ročník ještě klub dokončí v současném oblečku. „Chceme oddělit čas, kdy bude dobíhat stávající identita a kdy naplno vdechneme život té nové. Pokud by naši konzervativnější fanoušci trpěli sentimentem, fanshop bude plný věcí, které bude možné pořídit se stávajícím logem,“ přiblížil Kasík.

Jisté je, že tahle revoluční změna vyvolá v řadách letenských diváků vlnu reakcí. Některé budou oslavné, jiné spíš odtažitější. „Víme, že naši příznivci budou o tomto kroku hodně diskutovat. To nám ale vůbec nevadí. Věříme, že výsledek bude fanouškům blízký,“ uzavřel Čupr.