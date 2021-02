Nepřebarvujeme Spartu do černé. Rudá dostala nový vzhled, říká autor loga

Konzervativní. To je slovo, se kterým Sparta při představování loga pracovala nejvíc. Klub ví, že fanoušci nejsou příliš nakloněni radikálním změnám a nový znak tomu odpovídá. Přesto se k jednomu zásadnímu kroku Letenští odhodlali: z loga vymizela rudá barva a až na trikoloru je celé černobílé. Autor vítězného návrhu Tadeáš Drahorád z agentury Go4Gold si tak po revolučním přebudování vizuální identity Českého svazu ledního hokeje vyzkoušel do jisté míry opačný princip.

Byla vaše původní představa radikálnější než výsledek a kolik jste měli variant loga?

„Proces tvorby trval více než rok. Začali jsme rešerší a chtěli jsme zůstat úmyslně konzervativní a zapracovat do loga všechny aspekty, které se Spartou souvisí po celou dobu její 128 let trvající historie. Variant bylo na začátku samozřejmě víc, každopádně poměrně rychle jsme si s klubem vycizelovali základní symbol a pak se práce velkou část času točila kolem něj.“

Tím je písmeno S. Čistě na něm stavěla rebranding také hokejová Sparta, inspirovali jste se i její prací?

„Brali jsme v potaz všechny trendy, které provází sportovní design v posledních letech. Esko ale patří ke Spartě, na logu ho měla posledních 27 let, takže bylo nasnadě, že tam i zůstane. My jsme ho v podstatě jenom trochu vyčistili, narovnali a posunuli do 21. století. V českém prostředí je to unikátní symbol, takže bylo logické, že se odrážíme právě od něj.“

Proč jste se na logu rozhodli nezachovat rudou barvu?

„Po celou dobu sparťanské historie Sparta měla jedenáct různých log a rudá se v nich možná trochu překvapivě nikdy pořádně nevyskytovala. Vždy byla na dresech a tam zůstává. Ani na posledním logu ale rudá nebyla úplně přesně definovaná. Šlo o barvu mezi rudou a červenou, postupem času se měnila, ani interně nebyla definovaná. My jsme tedy zvažovali, jestli do nového loga zapojíme rudou barvu, nebo černou, která tam je teď.“

Co tedy převážilo pro černou?

„Po relativně dlouhé diskuzi a různých zvažováních jsme se rozhodli postavit logo na černé barvě, která odkazuje na první sparťanské dresy. Rudá samozřejmě na dresu zůstala a tyto dvě barvy by se vždy měly vyskytovat spolu. Rozhodně to neznamená, že se Sparta přebarvuje do černé. Naopak, rudá dostala nový svěží vzhled a bude se vyskytovat všude v souvislosti se Spartou.“

Ohledně čeho panovaly největší diskuze?

„Zadání bylo poměrně konkrétní. Víceméně jde o trychtýř, kdy začínáte s více podobnými variantami, a pak je to hodně o detailech. Například jsme řešili tvar eska, jestli ho nechat, nakolik by mělo být dynamické nebo zeštíhlené, jak by mělo vypadat jádro symbolu. Postupem času se názory a diskuze zkonkretizovaly, až je z toho dnešní výsledek.“