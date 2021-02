Skalák o návratu i hrozbě sestupu: Krásné roky, ale Millwall neměl smysl

Nelituje ničeho. Zahrál si v Anglii, splnil si sen, byť na hřišti neokusil atmosféru opěvované Premier League. „Krásných pět let,“ rekapituluje záložník Jiří Skalák. Ve druholigovém Millwallu však v probíhající sezoně mnohdy nesedal ani mezi náhradníky na lavičku, tahle pozice se pro něj už stala neúnosná. „Člověk chce bojovat o místo, ale ten boj musí mít nějaký smysl. Tohle už smysl nemělo, potřebuju hrát,“ říká Skalák po návratu do Mladé Boleslavi, kde podepsal smlouvu do června 2022.

O minulém víkendu rozvázal záložník Jiří Skalák smlouvu v anglickém Millwallu a vrátil se do Mladé Boleslavi, z níž se do Anglie před pěti lety odrazil. Po příletu do Česka musel strávit pět dní v povinné karanténě, včera se mohl připojit k týmu trenéra Karla Jarolíma a poprvé si s ním zatrénovat. Osmadvacetiletý křídelník uzavřel zástup posil, který do ambiciózního klubu v zimě přišel, aby pomohl odvrátit hrozbu pádu do druhé ligy. Skalák věří v sílu Středočechů.

Na podzim jste naskočil jen do pěti zápasů, odehrál jste 140 minut. V jaké herní kondici se cítíte?

„To se vše uvidí. Ale věřím, že fyzická kondice je dobrá, zraněný jsem nebyl, odtrénoval jsem vše. Připravoval jsem se i sám navíc, protože jsem čekal, že něco takového může nastat, a chtěl jsem být co nejlépe nachystaný.“

Jiří Skalák Narozen: 12. března 1992 (28 let) Klub: Mladá Boleslav Pozice: záložník Kariéra: Sezemice (1998-2002), Pardubice (2003-2007), Sparta (2007-2015), Ružomberok (2011-2012, hostování), Slovácko (2013, hostování), Brno (2013-2014, hostování), Mladá Boleslav (2014-2016), Brighton (2016-2018), Millwall (2018-2021).

Váhal jste hodně, zda angažmá v Millwallu ukončíte?

„Ne, byl jsem o tom přesvědčený už delší dobu. Chtěl jsem odejít a věřil jsem, že v tomhle přestupním období se to pohne. Byl jsem na odchod nachystaný.“

Proč jste se k tomuto kroku nakonec odhodlal?

„Hlavní důvod bylo herní vytížení. Nebylo takové, jak jsem si představoval už v minulé sezoně, v té probíhající se to vyvíjelo stejně. Ze začátku to sice vypadalo nadějně, ale nakonec to dopadlo stejně jako v předešlých letech. Člověk chce bojovat o místo, ale ten boj musí mít nějaký smysl. Tohle už smysl nemělo, potřebuju hrát. Bude mi dvacet devět, jsem v nejlepších letech na fotbal, nechtěl jsem dál paběrkovat a sedět na lavičce.“

Přitom trenér Millwallu Gary Rowett vás chválil za příkladný přístup v tréninku, přesto vám moc šancí nedal. Rozebíral jste s ním vaší situaci?

„Rozebírali jsme ji spolu několikrát. Nemohl mi nic vytknout v přístupu. Nějaké šance jsem dostal, když jsem hrál, cítil jsem se dobře, trenér mě pochválil. Pak jsem ale zase nehrál. Nešlo jen takhle čekat. Nakonec mi popřál vše nejlepší. Říkal mi, že víc jsem udělat nemohl, že mi to v Millwallu zkrátka nesedlo, ať už stylem, nebo něčím jiným. Problémy jsme spolu neměli.“

Jak celkově pět let v Anglii hodnotíte?

„Pozitivně. Byl to můj sen, dosáhl jsem ho. V Brightonu jsem prožil krásné období, postoupili jsme do Premier League, v ní jsem sice nenaskočil, ale nevadí, život jde dál. Pak jsem to chtěl zkusit znovu ve druhé anglické lize, vybral jsem si Millwall, bohužel mi to fotbalově úplně nesedlo. Nedá se nic dělat, ale neměnil bych. Prožil jsem tam krásných pět let, i když od Millwallu jsem očekával víc. Ale nejsem zklamaný. Nebo že bych zanevřel na Anglii? To vůbec ne. Jsem šťastný, kdoví co bude. Kdykoliv bych se tam vrátil.“

Proč jste se rozhodl vrátit do Boleslavi?

„Než jsem šel do Anglie, hrál jsem tu, dařilo se mi. Vracím se do známého prostředí. Byla to pro mě v uvozovkách jednoduchá volba, kariéru teď potřebuju nakopnout. Proto jsem tady.“

Mužstvo nyní trénuje Karel Jarolím, pod nímž jste se odrazil k angažmá v Anglii. Hrál i on ve vašem rozhodování roli?

„Samozřejmě. S trenérem jsem mluvil, než jsem smlouvu podepsal. Chtěl jsem znát jeho názor. Znám ho dlouho, vedl mě tady, pak jsem pod ním byl i v národním týmu. Věřím, že můžeme navázat na úspěšnou spolupráci, kterou jsme měli předtím.“

Na druhou stranu Boleslav je momentálně v úplně jiné pozici, než když jste ji opouštěl. Jak vás zneklidňuje situace, v níž se klub momentálně nachází?

„Neřekl bych, že jsem z toho neklidný. Situace je taková, jaká je. Nemůžeme se koukat na to, co bylo v minulosti. Musíme jít zápas od zápasu, nesmíme počítat, kolik utkání potřebujeme vyhrát. Věřím, že kvalita tu je a že by se mohla udělat nějaká šňůra, ta by nám samozřejmě strašně moc pomohla.“

V zimě přišla do Boleslavi řada kvalitních hráčů jako Jaromír Zmrhal, Ladislav Takács, Tomáš Malínský, Radim Řezník a další. Co říkáte takovému posílení?

„Všechno jsou to kvalitní hráči, dokázali to několikrát. Kvalita je velká, teď to musíme jen ukázat na hřišti.“

Věříte, že souhra bude hned klapat?

„Kluky znám. S Jardou Zmrhalem jsem hrál v nároďáku i v jednadvacítce, s Lacem Takácsem ještě tady v Boleslavi. Všechno jsou to kvalitní hráči. Nebudeme se vymlouvat, že jsme tu noví a že si vše musí sednout. Když jsou kvalitní hráči, musí si to sednout hned.“

Kvalita znamená ale i velkou konkurenci, že?

„Samozřejmě. Ale čím větší konkurence, tím líp. Každý hráč pak ze sebe musí vymáčknout maximum.“

Obavy ze sestupu nemáte ani trochu?

„Ne, takhle vůbec nepřemýšlím.“

A co reprezentace? Pomýšlíte na to, že byste se do ní mohl vrátit?

„To je těžká otázka. Z reprezentace jsem vypadl, protože jsem v Anglii nehrál. Věřím, že když začnu hrát a budu podávat výkony jako dřív, můžu se do reprezentace vrátit. Vždycky jsem rád reprezentoval. Teď jsem se dostal do situace, v jaké jsem. Budu dělat vše proto, abych hrál fotbal jako dřív, nastupoval pravidelně a podával kvalitní výkony. Pak se uvidí, jestli to bude na reprezentaci stačit, nebo ne.“