Talent Slaměna v tichosti prchnul Zlínu do Sigmy: Líbilo se mi jednání

Po záložníkovi Patriku Hellebrandovi či brankáři Lumíru Čížovi zmizel ze Zlína v tichosti další talentovaný mladík. Dvacetiletý Patrik Slaměna zamířil půl roku před koncem smlouvy ve Fastavu do Olomouce, kde podepsal kontrakt do června 2025. Potenciální nástupce Davida Housky vyšel Sigmu na půl milionu korun. „Já a jeho náhrada? To jsou silná slova, ale jsme podobné typy,“ říká.

Přestože se kromě Pabla Gonzáleze v olomoucké záloze momentálně velmi dobře jeví i mladý Kryštof Daněk s Mojmírem Chytilem a další šikovní odchovanci jsou na hostování v druholigovém Prostějově, přivedla Sigma v poslední den přestupního období pro jistotu ještě jednu posilu do středu pole.

Nakonec nikoli Kamila Vacka z Bohemians, ale o třináct let mladšího Patrika Slaměnu. „Je to spíš investice do budoucna, musí se s ním pracovat,“ upřesňuje trenér Radoslav Látal. Slaměna měl od podzimu jasno, že ve Zlíně, kde byl od pěti roků, kontrakt neprodlouží. Byť do ligy nakoukl poprvé už před dvěma a půl lety, celkově v nejvyšší soutěži nasbíral jen třináct startů (osobní bilance 0+0). V základu se v uplynulém půlroce pod vedením kouče Bohumila Páníka objevil pouze proti Pardubicím.

„Herní vytížení je hlavní důvod, proč jsem odešel. Jsem mladý, potřebuju se vykopat, abych se mohl zase někam posunout. A já nějakou důvěru ve Zlíně ani neměl šanci pocítit, protože jsem prakticky nehrál. Je pro mě těžké hodnotit tamní koncepci s mladými, asi to mají nastavené jinak,“ kroutí rameny mládežnický reprezentant, za kterého Fastav dostal půl milionu korun.

Sigma byla pro Slaměnu jasnou volbou, Haná se mu zalíbila už při loňském ročním hostování v Prostějově, kde zaujal například perfektně zahrávanými standardními situacemi. Přispělo k tomu i velké kamarádství se stejně starým Davidem Píchalem, jenž nastupuje právě za nedalekého druholigistu. Navíc se znají z nároďáku.

„Řešili jsme to, je fajn, že je kousek,“ usmívá se. „Ale hlavně se mi líbil zájem Sigmy, jednání a výborné zázemí. Brzy jsem vycítil, že je to pro mě ta správná cesta. Jsem rád, že jsem nemusel čekat a upeklo se to už teď v zimě. Snad budou minuty na hřišti přibývat.“

Nic jednoduchého jej nicméně nečeká. Nejenže v řadě čeká na šanci spousta stejně starých odchovanců, které by na place rádi viděli fanoušci, v záloze nastupují zkušení borci, přes které se bude těžké do sestavy prokousat. Již zmiňovaný González, Lukáš Greššák, Radim Breite či David Houska, byť zrovna on odpočítává poslední měsíce na Andrově stadionu. Chce do zahraničí.

„Líbí se mi, jak David hraje. Taky se nejlépe cítím na pozici číslo osm, ale nejdřív musím přesvědčit trenéra, abych vůbec mohl hrát,“ nechce se Slaměna absolutně pouštět do srovnání s Houskou. „David je někde jinde. Je to možná nejznámější fotbalista Olomouce. Chtěl bych na něj navázat, to ano. A bylo by skvělé, kdybych ho mohl zastoupit, ale postupně.“

Houskovo zranění či Gonzálezovo vykartování mu adaptaci a možná ligový debut o něco urychlí.